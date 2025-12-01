"Giovani spiriti", a Marene la prevenzione all’abuso di alcool in commedia

Una trasmissione radiofonica con pubblico dal vivo, dal ritmo sostenuto, con uno stile ironico, a tratti quasi irriverente. Sempre col preciso intento di parlare chiaro ai ragazzi e indurli alla riflessione.

All’interno di questo “contenitore”, accanto a dati significativi provenienti da ricerche nel settore e ad informazioni sull’argomento spesso contrastanti, trovano spazio divertimento, sketch e pubblicità “regresso”.

L’attenzione dei ragazzi è continuamente stimolata; non solo dal linguaggio immediato ed essenziale imposto dai ritmi radiofonici, ma anche dal coinvolgimento diretto del pubblico attraverso quiz ed interviste. Momenti comici si alternano a sospensioni cariche di emozioni.

Le compagnie “La Pulce” e “Piacenza Kultur Dom” presenteranno all’Auditorium San Giuseppe di Marene lo spettacolo “Giovani Spiriti” nella serata di venerdì 5 dicembre a partire dalle 21.

Il progetto nasce dall’intento di far riflettere in modo giocoso i ragazzi sui rischi collegati al consumo ed all’abuso di alcool attraverso uno strumento che li renda protagonisti e nel contempo li porti a ragionare su ciò che la società propone loro.

La serata è aperta anche ai genitori ed agli educatori affinchè comprendano che il loro ruolo non deve essere complice delle debolezze dei ragazzi, ma deve aiutarli a riflettere, a combattere ed a superare le illusioni effimere che giungono da chi gira loro intorno con fare allusivo.

Il percorso che si cerca di costruire in questi anni con l’Oratorio San Giuseppe, a cui l’Auditorium aderisce con convinzione, è quello di smontare una certa narrazione della società dove certe scelte appaiono irrinunciabili o di successo, portando i ragazzi a riconoscere in tempo utile i falsi miti che vengono quotidianamente propinati anche attraverso i canali social.

La realizzazione del progetto è resa possibile dalla collaborazione con la Compagnia Onda Teatro – ex Compagnia il Melarancio di Cuneo – e dal sostegno economico delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Savigliano e Cassa di Risparmio di Cuneo che hanno creduto fin da subito in questa iniziativa ed hanno voluto essere partecipi degli obiettivi fissati.

Per prenotare il proprio posto ci si può collegare al sito web dell’Auditorium (https://parrocchiamarene.it/auditorium), recandosi in Biblioteca di Marene durante l’orario di apertura oppure al link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-giovani-spiriti-1778579251419