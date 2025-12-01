Giovanni Bonavia presenta “L’Italia che non c’era”: a Savigliano un viaggio nella vita di Santorre di Santarosa

Mercoledì 3 dicembre, alle 21, la Crusà Neira di Savigliano ospiterà la presentazione de “L’Italia che non c’era” pubblicato da Fusta Editore l’imponente opera in due volumi con cui Giovanni Bonavia ricostruisce la vita, il pensiero e l’eredità di Santorre di Santarosa.

A duecento anni dalla sua scomparsa, la città si prepara a un appuntamento speciale promosso dall’assessorato alla Cultura per riportare alla luce la vicenda umana e politica di una figura chiave del primo Ottocento.

Durante la serata, Bonavia accompagnerà il pubblico in un percorso che intreccia rigore storico e narrazione, frutto di un vasto lavoro di ricerca d’archivio.

L’autore ha infatti rintracciato documenti dimenticati, testimonianze disperse, tracce minime capaci di restituire la voce e i giorni di Santorre di Santarosa, figura complessa e luminosa incastonata in un’epoca di trasformazioni. Rivivendo quei frammenti di storia, Bonavia ha incontrato idealmente anche i molti personaggi che incrociarono il cammino del patriota piemontese.

(L'autore dei libri, Giovanni Bonavia)

La serata alla Crusà Neira offrirà così ai partecipanti l’occasione di riscoprire, attraverso lo sguardo di Bonavia, l’uomo che Santorre è stato, oltre l’eroe celebrato, restituendone la dimensione più viva e autentica.

Giovanni Bonavia, nato a Racconigi nel 1955, dopo gli studi classici e un periodo di insegnamento in Italia e all’estero, ha lavorato a lungo come interprete simultaneo presso le Istituzioni Europee. Narratore, traduttore, saggista e autore teatrale, Bonavia mantiene un legame profondo con la propria terra d’origine, la stessa che ha dato i natali a Santorre di Santarosa. La Grecia, meta ricorrente della sua ricerca interiore e letteraria, è divenuta negli anni la sua patria elettiva, luogo di memoria e ritorno.

Con Fusta Editore ha pubblicato nel maggio scorso “Ritorno a Sfacteria”, volume che include anche il video “Sfaktirìa”, tratto dal monologo 9 maggio 1825, ulteriore testimonianza del suo percorso artistico e della sua costante attenzione alla storia e ai suoi protagonisti.