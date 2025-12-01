I ragazzi del progetto "Insieme" alla scoperta di Lurisia e di Marie Curie

oEccitazione e meraviglia per i bambini e i ragazzi del progetto "Insieme" che, grazie alle volontarie con l'associazione Roadericcio, sono riusciti a visitare Lurisia e la mostra su Marie Curie, da poco terminata.

L'esposizione, attraverso pannelli illustrativi, documenti e fotografie, raccontava i tre viaggi in Italia, tra i quali figura proprio Lurisia, di questa straordinaria donna, tra scoperte rivoluzionarie, passione per la ricerca e un’eredità che ancora oggi ispira generazioni di studiosi e studiose.

"Un tema complesso - spiegano le referenti del progetto - che però è stato trattato in maniera curiosa ed esaustiva, permettendo a tutti, ragazzi e bambini più piccoli, di poter acquisire nuove conoscenze sull'acqua, sul mondo delle terme, su Lurisia e soprattutto sulla figura di Marie Curie".

Il gruppo ha visitato anche la grotta, scoprendo curiosità sulle terme, sull'autunite e sull'acqua.

"Ringraziamo - chiosano le referenti del progetto - tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato a questa organizzazione capillare, in particolare grazie a Simonetta Colombo che lavora alle terme che ci ha permesso di effettuare la visita con orario speciale, alla signora Maria Grazia e a tutte le volontarie che hanno donato il loro tempo, ai comuni di Montando e Roburent che hanno messo a disposizione i pulmini per il trasporto e agli autisti che con passione e affetto ci hanno accompagnati in questa giornata".

Il progetto "Insieme" aggiunge così un nuovo tassello al percorso di attività dedicate all'acqua che proseguirà nei prossimi mesi.