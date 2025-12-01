Inaugurato l'ufficio postale di Caraglio nella nuova sede di Piazza Madre Teresa

È stato inaugurato oggi l’ufficio postale Polis di Caraglio nella nuova sede di Piazza Madre Teresa 8.

Alla cerimonia hanno partecipato il Senatore Giorgio Maria Bergesio, il Sindaco Paola Falco, il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo e la Presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere insieme ai rappresentanti territoriali di Poste Italiane.

Il nuovo ufficio postale di Caraglio è stato completamente realizzato seguendo il layout previsto dal progetto Polis con interventi strutturali e tecnologici finalizzati al miglioramento dell’accoglienza, della funzionalità, della sicurezza e dell’inclusione. Tra i principali lavori: postazioni di lavoro anche ribassate, nuovi impianti elettrici, di climatizzazione, di illuminazione, la nuova pavimentazione e il rinnovamento delle aree esterne. L’ufficio è dotato di ATM Postamat e 2 sale consulenza.

Sono 228 uffici postali della provincia di Cuneo interessati da Polis; 167 quelli già ristrutturati. Polis è l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Grazie a Polis, oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione, di telefonia e di energia, presso l’ufficio postale sarà possibile richiedere i certificati previdenziali come il cedolino della pensione o la certificazione unica; i certificati anagrafici e di stato civile. Presto l’offerta sarà arricchita anche dal servizio di rilascio e rinnovo del passaporto, la cui pratica potrà essere avviata direttamente nell’ufficio postale.

L’ufficio postale di Caraglio è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.