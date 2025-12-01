La comunità albanese in festa ha ricordato l'Indipendenza

La comunità albanese di Savigliano si è ritrovata al Pantheon dei Benefattori, per ricordare un'importante pagina della propria storia. Venerdì 28 novembre, nel giorno esatto della ricorrenza, è stata celebrata la Festa dell'Indipendenza dell'Albania dall'occupazione turca, avvenuta nel 1912.

Organizzata da Klorementina e Lindita, sarte della “Oasi del cucito”, la festa è stata caratterizzata da balli, costumi e piatti tipici del Paese delle Aquile. Su tutti, i numerosi dolci preparati dalla pasticciera Irena Fishta. Ma per diversi membri della comunità albanese l'iniziativa ha rappresentato anche l'occasione per mostrarsi alla cittadinanza saviglianese e per raccontare il proprio lavoro, a testimonianza di una piena integrazione.

"Un momento riuscito – commentano da Oasi Giovani – che testimonia la volontà della sartoria sociale di aprirsi sempre di più alla città, anche come punto d'aggregazione".