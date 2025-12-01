Mondovì, al Caffè Lurisia la mostra "approcci paralleli"

Dal 6 dicembre 2025 al 11 gennaio 2026 la Saletta d'Arte Caffè Lurisia a Mondovì in via Luigi Einaudi, 2 promuoverà un evento che rappresenterà un valore aggiunto al panorama artistico monregalese e porterà Mondovì tra i centri italiani che ospiteranno "l'acquerello internazionale" al seguito di "FabrianoInAcquerello"una delle più importanti manifestazioni al mondo legate a questa arte.

Il programma prevede l'esposizione presso la saletta d'Arte Caffè Lurisia di dipinti ad acquerello ed olio dell'artista Cremonese Geremia Cerri. E' previsto anche un workshop dedicato all'approfondimento della tecnica dell'acquerello nei giorni venerdì 5 e sabato 6 dicembre (sold out).

La mostra sarà inaugurata con un brindisi sabato 6 dicembre alle 18 alla presenza dell'artista e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 20 (chiususa il matedì pomeriggio e tutto mercoledì).

Molti appasionati d'arte dell'acquerello sono attesi all'evento, durante il quale potranno assistere alle dimostrazioni dal vivo e cogliere l'occasione per visitare la città di Mondovì.