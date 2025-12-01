Asilo Toesca e Macario di Murazzo: una realtà che cresce con i bambini dal 1922

L’Asilo Infantile Toesca e Macario di Murazzo, situato lungo la statale Cuneo/Fossano, è un punto di riferimento storico per la comunità di Fossano e dintorni. Attivo sin dal 1922, questo asilo ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo saldi i propri valori educativi e l’attenzione verso i più piccoli.

Nato come scuola materna gestita dalle Suore del Cottolengo, da oltre vent’anni l’asilo è affidato a personale laico, senza perdere il suo indirizzo cattolico. Si tratta di una scuola privata paritaria, riconosciuta dallo Stato, che si distingue per l’ambiente famigliare e la qualità dell’offerta educativa.

L’asilo accoglie i bambini in un’unica sezione, gestita con passione e dedizione da un’unica maestra, supportata da personale ausiliario come cuoca e bidella. Non mancano figure esterne che arricchiscono le attività con proposte extra-curriculari di grande valore: corsi di psicomotricità, pet therapy, yoga, musicoterapia e acquaticità.

Grazie agli ampi spazi interni ed esterni, i piccoli possono cimentarsi in laboratori di cucina e praticare giardinaggio, imparando così a conoscere e rispettare l’ambiente che li circonda. Durante tutto l’anno scolastico sono previste lezioni di inglese, per favorire l’apprendimento della lingua già dalla prima infanzia.

L’asilo Toesca e Macario si distingue anche per i servizi che offre alle famiglie: rette agevolate, cucina e mensa interna, servizio di trasporto, così come pre-ingresso e post-uscita gratuiti, pensati per venire incontro alle esigenze di tutti.

Una piccola eccellenza del territorio che, nonostante il calo delle nascite registrato negli ultimi anni, continua ad accogliere con entusiasmo nuovi iscritti.

Attualmente sono disponibili alcuni posti: chi fosse interessato può contattare direttamente la scuola al numero 0172 641088 oppure il presidente Armando al 333 2818333.