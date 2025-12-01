Azienda operante nel settore dell’installazione ed assistenza alle piscine ricerca idraulico / elettricista

Azienda operante nel settore dell’installazione ed assistenza alle piscine ricerca una figura di:
IDRAULICO / ELETTRICISTA
da inserire nel proprio organico.
MANSIONI
La risorsa selezionata si occuperà di attività operative in cantiere, tra cui:
Realizzazione, installazione e manutenzione di impianti idraulici
Installazione e configurazione di impianti elettrici e sistemi tecnologici connessi (pompe, quadri elettrici, illuminazione, automazioni).
Supporto generale alle attività di costruzione ed assistenza delle piscine.
REQUISITI
Minima esperienza pregressa in ambito idraulico e/o elettrico.
Buona manualità e capacità di utilizzo degli strumenti da lavoro.
Attitudine all’apprendimento e alla crescita professionale.
Motivazione, spirito di squadra e capacità di adattamento alle attività di cantiere.
OFFRIAMO
Inserimento in un’azienda giovane e dinamica
Formazione ed affiancamento da parte di personale esperto.
Tipologia di contratto da definire in base all’esperienza del candidato.
SEDE DI LAVORO
Casalgrasso (CN)
COME CANDIDARSI
Inviare il proprio CV a: info@laudatipiscine.it
Oppure contattare il numero: 334/3447046