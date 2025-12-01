 / Economia

Economia | 01 dicembre 2025, 12:00

Azienda operante nel settore dell’installazione ed assistenza alle piscine ricerca idraulico / elettricista

Azienda operante nel settore dell’installazione ed assistenza alle piscine ricerca una figura di:

IDRAULICO / ELETTRICISTA

da inserire nel proprio organico.

MANSIONI

La risorsa selezionata si occuperà di attività operative in cantiere, tra cui:

Realizzazione, installazione e manutenzione di impianti idraulici 

Installazione e configurazione di impianti elettrici e sistemi tecnologici connessi (pompe, quadri elettrici, illuminazione, automazioni).

Supporto generale alle attività di costruzione ed assistenza delle piscine.

REQUISITI

Minima esperienza pregressa in ambito idraulico e/o elettrico.

Buona manualità e capacità di utilizzo degli strumenti da lavoro.

Attitudine all’apprendimento e alla crescita professionale.

Motivazione, spirito di squadra e capacità di adattamento alle attività di cantiere.

OFFRIAMO

Inserimento in un’azienda giovane e dinamica 

Formazione ed affiancamento da parte di personale esperto.

Tipologia di contratto da definire in base all’esperienza del candidato.

SEDE DI LAVORO

Casalgrasso (CN)

COME CANDIDARSI

Inviare il proprio CV a: info@laudatipiscine.it

Oppure contattare il numero: 334/3447046



 

I.P.

