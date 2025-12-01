Tutto pronto a Mondovì per l’edizione invernale del Movì Music Festival “The Christmas show” con Eiffel 65 e Nomadi

Mondovì si prepara a ospitare una grande edizione invernale del Movì Music Festival con grandi ospiti in arrivo al “Palamanera”, dagli Eiffel 65, attesi venerdì 5 dicembre, ai Nomadi che infiammeranno la platea monregalese domenica 7 dicembre.

Si parte venerdì 5 dicembre con il grande ritorno degli Eiffel65. Il duo dance, che già aveva infiammato il MOV Summer a Mondovicino nel 2023.

Fin dall’esordio, nel 1998, gli Eiffel65 hanno registrato successi a ripetizione. La canzone dal titolo “Blue (Da ba dee)”, il singolo d’esordio, riesce ad ottenere risultati strabilianti: per numerose settimane il brano è primo nelle classifiche di vendita di quasi tutto il mondo, compresa l’irraggiungibile Inghilterra e gli Stati Uniti.

“Move your body” e successivamente “Too much of heaven” confermano il successo ottenuto dal loro brano d’esordio e faranno parte del loro fortunatissimo primo album, ”Europop”.

Biglietti disponibili sulla piattaforma Ticketsms: https://www.ticketsms.it/event/Eiffel-65-Wake-Up-Mondovi-Palamanera-05-12-2025

Sabato 7 dicembre la città di Mondovì ospiterà sul palco del “Palamanera” una delle band più longeve d’Italia: i Nomadi. Un grande spettacolo all’interno della rassegna “The Christmas Show”, il nuovo format inserito nel cartellone del Movì Music Festival – Winter Edition, promosso dall’associazione culturale “Recital” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mondovì. L’intero weekend dell’Immacolata, però, si preannuncia ricco di appuntamenti. “The Christmas Show”, infatti, porterà in città non solo i Nomadi, ma anche altri eventi e spettacoli capaci di trasformare il Palamanera in un palcoscenico di musica, magia e atmosfere natalizie.

Fondati nei primi anni ’60 da Beppe Carletti e Augusto Daolio, i Nomadi hanno esordito nel 1963 con un nome nato quasi per caso ma diventato presto simbolo del loro spirito itinerante: portare la musica ovunque, dai piccoli paesi ai grandi palchi delle città italiane. Con oltre 52 lavori discografici tra album in studio, live e raccolte, e più di 15 milioni di copie vendute, i Nomadi restano un fenomeno unico nel panorama musicale italiano e internazionale, secondi per longevità solo ai Rolling Stones. La loro carriera non si è distinta solo per i successi discografici e per gli oltre cento fan club sparsi in tutta Italia, ma anche per l’impegno civile e umanitario che ha caratterizzato la loro storia. La musica dei Nomadi continua ad abbracciare generazioni diverse, trasformandosi in un filo che unisce pubblico di ogni età.

Appuntamento, dunque, per il 7 dicembre al Palamanera per una serata che vuole intrecciare la storia della musica italiana con la magia del Natale. Biglietti disponibili online sul portale Ticketsms e presso la sede di Confcommercio - ASCOM Monregalese di piazza Roma 2 a Mondovì (orari lunedì - giovedì 8:30–12:30 / 14:00–17:30; venerdì 8.30-12.30) oppure presso Radio Guido ad Alba.

Per informazioni: 334 9224626