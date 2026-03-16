All'Itis di Fossano secondo appuntamento di eventi contro il razzismo [FOTO]

Sabato 14 marzo presso la palestra dell'Itis di Fossano è andato in scena il secondo appuntamento della rassegna degli eventi organizzati in occasione della settimana contro il razzismo 2026. Il titolo di quest'anno scelto dal tavolo intercultura è "Fossano energie di comunità multiculturale". Dopo la serata dell’associazione Nèhanen in occasione della festa della donna lo scorso 8 marzo, ecco un bellissimo pomeriggio di giochi organizzato dai ragazzi del movimento dei focolari. I bambini di una età compresa fra i 3 e i 6 anni sono stati coinvolti in una serie di giochi di animazione sul tema le “Bellezze del mondo”, che li ha visti protagonisti per quasi tre ore in un’alternanza di movimento con balli mimi, bans e attività statica con colorazione disegni e applicazione di tatuaggi reciproca. Un grazie a Luca animatore principale dei ragazzi di Time to change, progetto internazionale sul quale stanno lavorando i ragazzi dei focolari in vista del loro appuntamento romano di giugno 2026.

Nel salutarci e nel darci appuntamento al sabato 28 marzo per l’evento conclusivo “Ritmi e cibi del mondo” i ragazzi animatori hanno lasciato ai bimbi una piccola chiave che simboleggia la possibilità che tutti abbiamo di aprirci agli altri, verso tutti e verso le cose belle del mondo.