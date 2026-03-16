"STADIME - STAnza Di MEditazione" di Domenico Olivero incanta Cuneo con la mistica

La mostra “STADIME - STAnza DI MEditazione” si presenta al pubblico come il 14° evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro” che proporrà una serie rappresentativa di altre esposizioni d’arte in numerose località dell’intera provincia nel corso degli anni 2025-2026.

La mostra sarà inaugurata sabato 21 marzo alle ore 18 presso la Fondazione Casa Delfino di Cuneo (corso Nizza n°2) e ha al centro l'installazione di Domenico Olivero, che si propone come "luogo altro" dove accantonare temporaneamente la quotidianità per volgersi all'introspezione, offrendo uno spazio di concentrazione e ricerca personale attraverso il linguaggio universale dei simboli religiosi e spirituali.

Il curatore Alessandro Abrate inquadra l'opera nel contesto della ricerca mistica che ha affascinato pensatori di ogni epoca, da Bertrand Russell a Borges, da Voltaire a Roland Barthes. "La mistica è mistero e diafania, trascendenza e fisicità, miracolo e realismo", spiega Abrate, evidenziando come questa dimensione spirituale attragga anche persone distanti dalla pratica religiosa.

L'installazione di Olivero si sviluppa in due stanze complementari. La prima, luminosa, accoglie i visitatori con due grandi piante addobbate di pendagli e foglietti contenenti parole tratte da diverse tradizioni religiose. Alle pareti, sette pannelli presentano una sintesi delle religioni mondiali attraverso segni, simboli e disegni che operano su più livelli interpretativi: mentali, emotivi ed energetici.

La seconda stanza, in penombra, diventa luogo di sosta e meditazione. Al centro, cuscini su una coperta termica invitano i visitatori a sedersi, mentre il suono avvolgente di "Onde", composizione di Francesco Cesario, accompagna l'esperienza. Quattro pannelli dorati alle pareti e cinque specchi tondi a terra - evocazione dei continenti e dei sensi - creano un gioco di riflessi e rimandi simbolici.

L’evento fa parte della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del Sacro”, con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione Crc.

La mostra sarà visitabile dal 21 marzo al 12 aprile (escluse le festività del 5 e 6 aprile), il sabato e la domenica dalle 16:30 alle 19, oppure su prenotazione per lo svolgimento di attività di meditazione scrivendo alla e-mail: cuneoarte@libero.it.

Fondazione Casa Delfino - Corso Nizza, 2 - 12100 Cuneo (CN)

Ingresso libero

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Domenico Olivero è un artista italiano che da diversi decenni realizza opere artistiche declinate spesso in azioni sociali o culturali.

Opera principalmente in ambito concettuale con opere che cercano il dialogo con il fruitore, sviluppando tematiche personali, sui temi dell'identità e della società.

I suoi lavori prendono forma attraverso diversi media che possono essere i disegni, quadri, sculture, fotografie, video, performance e installazioni realizzate sempre con uno spirito di ricerca e innovazione, applicandosi anche alle nuove tecnologie come la stampa 3D e il mondo virtuale.

La sua attività si amplia all'azione di operatore culturale con conferenze, lezioni e incontri d'arte, laboratori per adulti e bambini, visite guidate per mostre o spazi culturali, workshop e consulenze sul mercato dell'arte contemporanea.