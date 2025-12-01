Un weekend da non perdere tra arte e tradizione: la Pop Art di “Sbam!” incontra la storia del cioccolato

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende i visitatori della mostra “Sbam! Un percorso nella Pop Art”, ospitata negli spazi di Casa Francotto a Busca e di Palazzo Salmatoris – San Gregorio a Cherasco. Il progetto espositivo, già protagonista di un’affluenza straordinaria, si arricchisce infatti di nuove iniziative pensate per valorizzare l’esperienza culturale del pubblico.

Domenica 7 dicembre sarà possibile partecipare a una visita speciale al museo della cioccolateria Fagiolo Peirano, eccellenza del territorio buschese. Il ritrovo è previsto alle ore 15 a Casa Francotto.

L’esperienza, della durata di circa due ore, comprende anche la visita guidata alla mostra. La combinazione mostra + visita al museo rientra in un’iniziativa che intende offrire ai partecipanti un’immersione nella storia dell’arte e in quella gastronomica locale, attraverso un ticket unico di 12 euro, mentre gli under 16 potranno accedere gratuitamente.

(Il museo del cioccolato della Cioccolateria Fagiolo Peirano di Busca)

Un’occasione unica per esplorare da vicino le atmosfere vivaci della Pop Art e, allo stesso tempo, scoprire un tassello importante della tradizione dolciaria di Busca.

Lunedì 8 dicembre, in occasione della festività, la mostra osserverà un’apertura straordinaria, con orario 10-12 e 14,30-18,30. Sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate su prenotazione all’interno della rassegna espositiva.

Il successo dell’evento continua a crescere: centinaia di visitatori hanno già attraversato i percorsi espositivi di Busca e Cherasco, mentre le attività didattiche rivolte alle scuole stanno riscuotendo grande partecipazione.

Per informazioni sui laboratori è disponibile il numero 371-5420603 negli orari di segreteria.

Ogni domenica pomeriggio, inoltre, la mostra propone visite guidate gratuite, incluse nel biglietto d’ingresso, per accompagnare i visitatori attraverso le opere degli artisti che hanno rivoluzionato il linguaggio dell’arte contemporanea.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi collaterali ai contatti: 0171 542 0603 – info@casafrancotto.it (segreteria attiva dalle 14 alle 18). Aggiornamenti e informazioni sono disponibili sul sito sbampopart.it.

Il programma collaterale della mostra prosegue anche nelle settimane successive con appuntamenti speciali:

Giovedì 26 dicembre, visita notturna all’ex convento dei frati cappuccini. Martedì 6 gennaio, percorso guidato alla scoperta di Busca Sotterranea. Un’occasione per vivere la cultura da prospettive differenti, tra arte, storia e tradizioni del territorio.

ORARI DELLE MOSTRE

Busca, Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10 - 12 e 15,30 – 18,30, Domenica e festivi 10-12 e 14,30 – 18,30. Segreteria: 371-542 0603 info@casafrancotto.it

Cherasco, Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 e 14,30 – 18,30, Domenica e festivi 9,30- 12,30 e 14,30 -18,30 Ufficio turistico: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it