A Piasco la presentazione di “Gialloneri”, storia e leggenda della Podistica Valle Varaita

In molti si chiedevano perché nessuno lo avesse ancora fatto. Ora la richiesta è stata finalmente soddisfatta.

L’editore Paolo Fusta ha dato alle stampe un libro dal titolo “Gialloneri” che racconta la storia e la leggenda della Podistica Valle Varaita, una piccola società sportiva, nata quasi per gioco, che oggi vanta un palmares di tutto rispetto.

A raccontarne l’epopea Luca Dalmasso, piaschese, protagonista di epiche imprese podistiche, e Giuseppe Dalmasso, saluzzese, appassionato di corsa, montagna e fotografia.

Martedì 2 dicembre alle 20,45 a Piasco, nel salone polivalente dottor Serra, la presentazione del libro nel corso di una serata moderata da Daniele Menarini, direttore della rivista “Correre”.

Insieme agli autori interverranno: Paolo Germanetto, tecnico e selezionatore della nazionale italiana di corsa in montagna; Carlo Antonio Panero, ex insegnante di educazione fisica, già assessore allo Sport del Comune di Verzuolo, autore della prefazione; Elena Bagnus, attuale presidente della Podistica Valle Varaita e Giulio Peyracchia, presidente onorario e ancora oggi allenatore della Podistica, il piccolo-grande uomo che 45 anni fa realizzò l’impresa.

“Gialloneri” è un viaggio, raccontato a quattro mani, del mondo della Podistica Valle Varaita, una "squadra" di atleti di uno sport strettamente individuale come la corsa. Il libro corre su due piani paralleli: una serie di racconti, frutto essenzialmente di incontri e interviste con i protagonisti, dalle origini del 1982 ai nostri giorni; insieme, un racconto di fantasia di due personaggi, che ripercorre un anno ideale di vita della società. Il libro, però, non è solo narrazione sportiva ma la ricerca di sentimenti e motivi che hanno reso in oltre quaranta anni la Podistica un'esperienza di relazione e, contemporaneamente, una fucina di talenti. Tanti sono i protagonisti, dal nucleo originario costituito da podisti venaschesi fino ai giovani campioni di oggi, non ancora o poco più che ventenni. Il tutto è arricchito da un nutrito corredo di immagini, sia d'epoca che più recenti.

“Una bella emozione – commenta la sindaca di Piasco Stefania Dalmasso - invitarvi alla presentazione del libro che racconta la storia della Podistica Valle Varaita. Non è soltanto un libro: è il ritratto vivo di una comunità che corre insieme, che si sostiene, che non si ferma mai.

Dentro queste pagine ci sono i sorrisi dopo il traguardo, la fatica delle salite, la gioia delle partenze all’alba, il valore delle amicizie nate lungo la strada.

Vi invito a partecipare e a condividere questo momento speciale: celebriamo insieme una storia fatta di cuore, di passi e di persone che credono nella forza dello sport e della nostra comunità”.