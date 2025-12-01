CICLISMO / Il Giro d’Italia Women 2026 si deciderà a Saluzzo, la corsa maschile sfiorerà la “Granda”

Sono stati presentati oggi pomeriggio i percorsi del Giro d’Italia e Giro d’Italia Women 2026.

Grandissima soddisfazione per il Saluzzese che sarà l’assoluto protagonista dell’ultima frazione della corsa femminile con la nona e ultima tappa Saluzzo – Saluzzo.

La competizione maschile non attraverserà invece la provincia di Cuneo ma la “sfiorerà” con i passaggi piemontesi nell’alessandrino e nel vercellese.

La presentazione, che si è svolta nella “Sala Petrassi” dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, ha dunque svelato le tappe che i ciclisti andranno ad affrontare. Andiamole a scoprire assieme.

GIRO D’ITALIA 2026

La 109esima edizione del Giro d’Italia (da venerdì 8 a domenica 31 maggio) partirà dalla Bulgaria e arriverà a Roma, per un totale di 3459 chilometri e 50000 metri di dislivello.

Si partirà dunque dai Balcani con le prime tre frazioni che toccheranno le città bulgare di Nessebar, Burgas, Veliko Tarnovo, Plovdiv e Sofia (tre giorni all’esterno che si concluderanno nella capitale bulgara).

Dopo il primo giorno di riposo si rientrerà in Italia dalla Calabria con la Catanzaro – Cosenza. Si risale poi lo stivale con la Praia a Mara – Potenza e la Paestum – Napoli, fino ad arrivare al primo difficile arrivo in salita Formia – Blockhaus (di ben 246 km). Si attraverserà poi il centro del Paese con la Chieti – Fermo e la Cervia – Corno alle Scale, per arrivare alla crono Viareggio – Massa. Si prosegue poi in Liguria con la Porcari – Chiavari e la partenza della dodicesima tappa da Imperia e arrivo a Novi Ligure. Il giorno dopo ancora Piemonte protagonista con l’Alessandria – Verbania.

Gli appassionati cuneesi dovranno dunque approdare nelle altre provincie piemontesi per assistere allo spettacolo della Corsa Rosa, infatti la “Granda” non verrà toccata direttamente ma saranno vicini i passaggi nell’alessandrino (12a e 13a frazione) e nel vercellese (13a tappa).

Terzo week-end di corsa molto particolare: prima il durissimo il tappone Aosta – Pila e poi la passerella per velocisti Voghera – Milano. Ultima settimana che inizierà con la Bellinzona – Carì, per poi proseguire con la Cassano d’Adda – Andalo e la Fai della Paganella – Pieve di Soligo. Gran finale con due tappe epiche: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzé), con la cima Coppi sul Colle Giau, e Gemona del Friuli – Piancavallo. Infine, passerella Roma-Roma per la 21a tappa.

GIRO D’ITALIA WOMEN 2026

La 37a edizione del Giro d’Italia Women (da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno) si concentrerà interamente nel nord della penisola italiana, da Cesenatico a Saluzzo, per un totale di 1153,7 km e 12500 metri di dislivello.

Si partirà dall’Emilia Romagna con la Cesenatico – Ravenna (saranno probabilmente le velociste a contendersi la prima maglia rosa). Si proseguirà poi nel nord-est con la Roncade – Caorle e la Bibione – Buja (ancora sprinter protagoniste), fino ad arrivare alla cronoscalata Bellugo – Nevegal. Saranno poi due le frazioni mosse: la Longarone – Santo Stefano di Cadore e la Sorbolo Mezzani – Salice Terme, intervallate dalla “facile” Ala – Brescello. Si entrerà poi in Piemonte per l’ottava e decisiva tappa che andrà da Rivoli a Sestriere, con la difficile ascesa al Colle delle Finestre (novità assoluta per le donne).

Infine, grandissima soddisfazione per il saluzzese che sarà l’assoluto protagonista dell’ultima frazione che partirà e arriverà nella città del marchesato. Nella Saluzzo – Saluzzo, di 143 km., verranno affrontati tre Gran Premi della Montagna: Montoso, Colletta di Paesana e Colletta di Brondello. Se la classifica generale non dovesse ancora essere ben designata ci sarà tutto lo spazio per attaccare anche in quest’ultima tappa.

Verranno attraversati numerosi comuni cuneesi, tra cui: Moretta, Bagnolo Piemonte, Paesana, Sanfront, Venasca, Rossana, Busca, Costigliole Saluzzo e Verzuolo.

Sarà dunque la Provincia di Cuneo a incoronare il successore di Longo Borghini (vincitrice nel 2025).