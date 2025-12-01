NUOTO / Domani scattano gli Europei in vasca corta: al via la saviglianese Sara Curtis e la braidese Anita Gastaldi

Inizierà domani la 23ª edizione degli Europei in vasca corta. La manifestazione continentale si svolgerà nella piscina del nuovo “Aqua Lublin” di Lublino (Polonia).

L’Italnuoto sarà al via con 30 atleti e a rappresentare la “Granda” ci saranno le due giovani cuneesi Sara Curtis e Anita Gastaldi.

Gli azzurri sono giunti in Polonia nel pomeriggio di sabato 29 novembre e si sono allenati in vasca ieri, domenica 30, e oggi, lunedì 1° dicembre. Le gare inizieranno domani mattina alle 10 con le prime batterie e termineranno nella serata di domenica 7 con le ultime finali.

Fittissimo il calendario provvisorio di Sara Curtis: la saviglianese sarà al via dei 50 e 100 stile libero, dei 50 e 100 dorso e dei 50 farfalla. Inoltre la classe 2006 potrebbe essere schierata in quasi tutte le staffette: 4x50 stile femminile, 4x50 mista femminile, 4x50 mista mixed e 4x50 stile mixed.

Sono quattro invece le gare a cui parteciperà Anita Gastaldi: prenderà il via nelle batterie dei 100 e 200 farfalla e dei 100 e 200 misti. Non è da escludere la partecipazione della braidese classe 2003 alle staffette.

Le parole del direttore tecnico Cesare Butini alla vigilia della rassegna continentale: "Sono sicuro che anche agli europei di Lublino otterremo grandi risultati e faremo emozionare il pubblico che ci guarderà da casa; al via ci sarà una Nazionale che rappresenta un mix perfetto tra esperti e giovani. È il primo appuntamento di rilievo di una stagione ricca di impegni internazionali, che culminerà con gli europei in vasca lunga di Parigi e i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Iniziamo, inoltre, a mettere le basi alla squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: due anni e mezzo passano in fretta. Stiamo programmando tutto nel migliore dei modi, con la certezza che questa Nazionale rimarrà vincente, come è nella sua tradizione". (fonte federnuoto.it)

Le competizioni saranno trasmesse sulle reti Rai, con la telecronaca affidata a Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi.

Programma Gare Sara Curtis e Anita Gastaldi: