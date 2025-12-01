SCI ALPINISMO / Il villanovese Matteo Blangero è secondo nell'individual U18 all' Adamello Ski Raid Junior

Domenica mattina, sulle nevi della skiarea Pontedilegno–Tonale, è ufficialmente iniziata la stagione nazionale dello skialp con la prima tappa di Coppa Italia Giovani.

L’Adamello Ski Team, grazie all’impegno dei suoi volontari, ha scelto come teatro di gara il versante sud del Passo del Tonale, con partenza dal Rifugio Nigritella, all’arrivo dell’omonima seggiovia e vicino alla partenza della seggiovia Bleis. I percorsi, studiati nei minimi dettagli dal team di Ponte di Legno, variavano per lunghezza e dislivello a

seconda delle categorie.

I primi a prendere il via sono stati gli atleti U20: sul gradino più alto del podio è salito Lorenzo Milesi, seguito da Luca Curioni e da Carlo Mazzoleni. 7° posto per il piemontese Francesco Armando del Cai Tre Rifugi; più attardato Maurizio Bonfante (Pragelato) che ha chiuso al 18° posto. Tra le donne vittoria per Melissa Bertolina che ha preceduto Silvia Boscacci e Martina Scola. La piemontese Agata Werndorfer ha chiuso all'8° posto.

Negli under 18, successo per il bergamasco Gioele Migliorati, con il villanovese Matteo Blangero (Tre Rifugi) e Matteo Pedranzini (Alta Valtellina) a completare il podio. Tra le ragazze ha trionfato Giorgia Pollini davanti a Veronica Bandiera e Marlies Sartori. Nella categoria under 16 da evidenziare il buon 8° posto di Giacomo Barbero (Tre Rifugi) alla sua prima gara nel circuito dei big. La vittoria è andata a Marco Previsdomini davanti a Damiano Migliorati e Tommaso Coda Fanetti.