A La Morra una serata di teatro che diventa gesto di solidarietà per Gaza

La comunità langarola si prepara a un appuntamento che unisce cultura popolare e attenzione al prossimo. Sabato 6 dicembre, alle 21, il salone polifunzionale di La Morra ospiterà la rappresentazione di “N’euv ’d doi ross”, commedia in due atti firmata da Oscar Barile e interpretata dalla compagnia Il Nostro Teatro di Sinio APS. L’iniziativa è promossa dalla Caritas della Vicaria della Langa insieme alla Caritas Albese e nasce con un obiettivo preciso: raccogliere fondi a sostegno delle famiglie di Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica.

Il costo del biglietto, fissato in 10 euro, sarà interamente destinato alla Caritas Palestinese, che opera sul territorio con interventi sanitari, supporto psicologico – in particolare per minori e persone vulnerabili – e programmi di distribuzione di beni di prima necessità. Una scelta che trasforma lo spettacolo in un gesto di attenzione concreta verso chi vive un quotidiano segnato dalla guerra.

La rete delle parrocchie della Vicaria – da Valle Talloria a Serralunga, passando per Grinzane Cavour, Gallo, Castiglione Falletto e Sinio – sostiene e diffonde l’iniziativa, invitando fedeli e cittadini a partecipare. La locandina dell’evento sottolinea come la raccolta fondi contribuisca direttamente ai progetti coordinati da Caritas Gerusalemme, impegnata nel garantire cure mediche, assistenza psicologica, sostegno economico e percorsi di recupero comunitario.

Sul palco sarà protagonista l’intero gruppo guidato da Barile, affiancato dai tecnici, dai musicisti e dalla sartoria che da anni danno vita alle produzioni della compagnia di Sinio. Anche per il mondo teatrale locale, questa partecipazione rappresenta un modo per mettere il proprio lavoro al servizio di una causa umana urgente.