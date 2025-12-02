Dai porcini ai tartufi: i funghi cheraschesi diventano arte nel Concorso di disegno naturalistico

Sono stati selezionati i vincitori del Concorso di disegno naturalistico 2025. Il tema di quest'anno è dedicato a “I funghi commestibili del territorio cheraschese”; i concorrenti dovevano presentare 12 disegni, che rappresentassero 12 diverse specie di funghi rappresentati nel loro ambiente naturale, Orecchione (Pleurotus Ostreatus), Spugnola (Morchella Esculenta), Famigliola Buona (Armillaria Mellea), Porcino (Boletus Edulis), Mazza di Tamburo (Macrolepiota Procera), Prataiolo (Agaricus Campestris), Porcienello Grigio (Leccinum Griseum), Gambe Secche (Marasmius Oreades), Tartufo Bianco (Tuber Magnatum), Scorzone (Tuber Aestvum), Tartufo Moscato (Tuber Moscatum) e Prugnolo (Calocybe Gamboosa).

Diciassette sono stati i partecipanti al concorso.

I vincitori sono: 1° premio di € 1000,00 Alessandro Infuso di Busca; 2° premio di € 500,00 Alessia Meloni di Cagliari; 3 premio di € 250,00 di Miriam Antoniotto di Neive.

Il vincitore della kermesse artistica, oltre a ricevere il premio vedrà i suoi disegni pubblicati sul Calendario della Città di Cherasco del 2026.

«Sono tanti anni che si svolge il concorso naturalistico e la partecipazione è sempre molto sentita e coinvolgente. – commenta Mara Degiorgis consigliere delegato alla Cultura – È un concorso che pone l’attenzione sull’ambiente e sulla natura, invitando tutti a soffermarsi sulla bellezza del nostro territorio e sull’importanza di proteggerlo».

Il calendario sarà presentato martedì 9 dicembre 2025 alle ore 20.45 presso l’Auditorium della Banca di Cherasco a Roreto di Cherasco.