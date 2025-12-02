 / Attualità

Attualità | 02 dicembre 2025, 15:06

Il presidente Robaldo incontra il nuovo questore Minucci: "Cuneo tra i territori più sicuri, avanti insieme"

Primo confronto istituzionale in Provincia con la nuova responsabile della Questura. Al centro sicurezza e coordinamento tra enti

Si è svolto questa mattina, martedì 2 dicembre, presso la sede della Provincia, l’incontro tra il presidente Luca Robaldo e il nuovo questore di Cuneo, Rosanna Minucci, insediata da pochi giorni. Un confronto cordiale che ha posto al centro i temi della sicurezza e del coordinamento tra istituzioni.

Nel corso dell’incontro è stata richiamata anche la recente rilevazione del Sole 24 Ore diffusa ieri, che colloca la Provincia di Cuneo tra i territori più sicuri d’Italia. Un risultato significativo che, come sottolineato dal presidente Robaldo, «conferma l’efficacia del lavoro svolto fino a oggi e rafforza la volontà di proseguire su questa strada».

La collaborazione tra Provincia e Questura è stata definita essenziale per garantire sicurezza e migliorare ulteriormente la percezione da parte dei cittadini, continuando a promuovere politiche e azioni coordinate a tutela delle comunità locali.

cs

