Alba Sports Awards 2025, premiato lo Sport albese [FOTO]

Partecipata cerimonia 'Alba Sports Awards 2025', ieri lunedì 1 dicembre, nella sala storica del Teatro Sociale 'G. Busca' di Alba, alla presenza delle autorità comunali, provinciali e regionali competenti in materia sportiva e di tante società e associazioni che promuovono e praticano sport nel territorio.

Il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi hanno premiato le società sportive, le squadre e gli atleti che si sono distinti nella stagione, e che hanno raggiunto con professionalità, fair play e spirito di inclusione, importanti traguardi sportivi.

Proprio l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, sempre molto presente agli eventi sportivi del territorio, e in estate impegnato insieme al comitato promotore nel grande evento della partenza della tappa Vuelta 2025, ha dichiarato: “Premiamo i risultati sportivi, che anche quest’anno sono stati numerosi e ci hanno riempito di orgoglio, ma anche gli atleti e le società che meglio hanno saputo trasmettere valori di crescita, solidarietà e inclusione. È stato un anno di grande sport albese con la Vuelta a España, il tradizionale appuntamento con Sport in Piazza e il nuovo format Muoviti Alba, che sta riscontrando un’ampia adesione con tante famiglie coinvolte. Siamo orgogliosi della passione con cui tante persone praticano sport, attività che permette di socializzare e vivere meglio e in salute”.

Il sindaco Alberto Gatto ha annunciato alcuni interventi alle strutture sportive albesi, fra cui l’imminente realizzazione del nuovo campo da rugby in zona parco Tanaro.

La serata è stata presentata dal giornalista e speaker di Radio Alba Marcello Pasquero e dalla ex campionessa di volley Debora Arese, con special guest Tommaso Di Marco, calciatore albese ex Torino e Juve Stabia, oggi protagonista del campionato di serie C con la maglia del Ravenna.

Ecco l’elenco delle società sportive e delle associazioni premiate: Asd Alba Shuttle Badminton, asd Gruppo Podisti Albesi, asd Atletica Alba, asd Società Ginnastica Alba, asd Area Calcio Alba Roero, asd Bull fighter, asd Ginnastica Ritmica Victoria Alba, asd Ren bu kan rdkarate, asd Campus Piemonte/Olimpo Alba, asd Tt Tennis Tavolo Alba, asd Bocciofila Albese, asd Alba Cheer, asd Le Nuvole, asd Evolution, Gruppo sportivo sordi, Sport Abili e asd Victoria Alba Pattinaggio.

Inoltre premi speciali sono andati alla squadra di calcio Albese Special, al Club Maratoneti 42.195, alla Nazionale Italiana di Pallavolo Sorde, al Comitato La Vuelta, al cestista Amedeo Della Valle e al calciatore Tommaso Di Marco

Un grande “in bocca al lupo” infine, all’associazione Le Nuvole asd (tra i premiati), in procinto di partire per i campionati mondiali di CheerAbility CSEN, che si disputeranno a partire dal prossimo 12 dicembre in Giappone.