Anche il Castello della Manta tra gli appuntamenti di "FAI Sere d'estate"

Fino a metà settembre 2026 trenta Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d’apertura per ospitare in 15 regioni d’Italia oltre 350 esperienze da vivere a 360 gradi fra cultura, arte, storia, natura, benessere e sapori. Torna l’atteso appuntamento con “Sere FAI d’Estate”, un ricco calendario lungo tre mesi di iniziative uniche e straordinarie per godere del fascino senza tempo dei Beni della Fondazione da prospettive inedite e inaspettate. Tante occasioni imperdibili per rigenerarsi godendo di un tempo lento e di qualità circondati di bellezza, capaci di trasformare ogni serata in un ricordo indelebile per un’esperienza di visita che coinvolge tutti i sensi.

Oltre 25 gli appuntamenti ospitati nei Beni del FAI in Piemonte. Venerdì 26 giugno, 24 luglio, lunedì 10 e martedì 11 agosto, costellazioni, pianeti e stelle cadenti saranno protagonisti di Astronomi per una notte al Castello della Manta (CN) . Dopo il picnic in giardino all’imbrunire e la visita alla fortezza medievale, che custodisce uno dei cicli pittorici tardogotici più stupefacenti d’Europa, l’astrofilo Bartolomeo Davide Bertinetto condurrà i partecipanti nell’osservazione della volta celeste con un’attenzione speciale- nei due appuntamenti di agosto - alle leggendarie “lacrime di San Lorenzo”, lo sciame meteorico che la Terra attraversa durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole.

Mercoledì 1° luglio, 29 luglio e sabato 28 agosto sono in programma suggestive Camminate con la luna piena, tre appuntamenti eccezionali per osservare e ascoltare la natura che circonda il castello sui sentieri e sulle strade illuminate dal plenilunio e scoprire l’ambiente collinare che caratterizza la Riserva della biosfera del Monviso - MaB UNESCO.

Le serate di venerdì 3 e giovedì 23 luglio proporranno Fuori cantina, un “viaggio enologico” dal Monviso alle Langhe alla scoperta di vini autoctoni e cantine cuneesi selezionate: ospite di venerdì 3 sarà la cantina “d’alta quota” L’Autin di Barge, mentre giovedì 23 toccherà alla storica cantina Anna Maria Abbona, situata tra le incantevoli colline di Monforte d’Alba, Farigliano e Marsaglia. Dopo la visita nelle cantine e nella cucina del castello e una passeggiata tra giardino e bosco fino all’affaccio sulla vigna castellana, sulla Terrazza dei Melograni sono previste degustazioni guidate con il “racconto” di tre calici del produttore ospite e un momento conviviale accompagnato da un calice a scelta tra i vini assaggiati.

Nel cuore dell’estate, da giovedì 30 luglio a sabato 1° agosto, il Giardino delle Palme sarà l’inedito scenario per la proiezione di Pellicole en plein air. Visite al tramonto e cinema d’autore, in collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura e il Coumboscuro Centre Prouvençal. Per ogni data è prevista l’apertura della serata con il picnic in giardino e la visita al castello. Le pellicole in cartellone avranno come fil rouge il passato ed il presente della vita nelle vallate alpine vicine al castello, partendo dagli effetti dell’attuale crisi climatica e procedendo a ritroso nelle vicende di migrazione transfrontaliera e nella storia di una scuola di montagna del secolo scorso. Giovedì 30 luglio si inizierà con “Ci sarà l’acqua” (2026, regia di Elena Valsania, produzione Parco Fluviale Gesso e Stura, all’interno del progetto Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027 ACLIMO) che racconta gli effetti del cambiamento climatico alpino grazie alle voci di scienziati e guardiaparco.

Venerdì 31 luglio sarà la volta di “Darreire l’ourizount” (2009, regia di Sandro Gastinelli, produzione Coumboscuro) che narra la storia di una scuola di montagna e del loro maestro, che trasformarono Coumboscuro (Alpi di Cuneo) in un laboratorio didattico e letterario di risonanza europea. Si chiuderà sabato 1° agosto con “Manodopera” (2022, regia di Alain Ughetto) che affronta, attraverso l’animazione, il tema della migrazione verso la Francia dei primi del ‘900.

Ancora, giovedì 9, 16 luglio, 6 e 20 agosto, sono in calendario, dopo i picnic al tramonto, le visite speciali all’interno del castello illuminato dalle lanterne, per godere in modo insolito del fascino degli affreschi quattrocenteschi e cinquecenteschi custoditi nelle sale.

Le Sere FAI d’Estate al Castello della Manta si svolgono con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

Anche il Castello e Parco di Masino, Caravino (TO) , maniero millenario nel cuore del Canavese, resterà eccezionalmente aperto e visitabile in orario serale per l’estate 2026. Venerdì 3 e 31 luglio è in programma Oltre il plenilunio, due appuntamenti speciali per passeggiare nel parco monumentale nei giorni successivi alla luna piena e osservarla a occhio nudo in compagnia della guida naturalistica Roberto Brogliatti, che illustrerà i significati ancestrali del nostro satellite naturale. Tra miti e curiosità, verrà spiegato il significato della falce lunare, simbolo di riflessione e saggezza nelle tradizioni dei popoli antichi. Anche la magia del Preludio di luna piena avrà un evento dedicato: venerdì 24 luglio Roberto Brogliatti guiderà il pubblico nell’osservazione della luna durante la sua levata, alternando racconti sul culto lunare nelle tradizioni dei popoli celto-salassi che abitavano i territori dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea.

Dall’ora del crepuscolo il parco si anima di Creature notturne, misteriose e schive: saranno loro al centro delle visite speciali di venerdì 17 luglio e 7 agosto, a cura di Roberto Brogliatti, durante le quali il pubblico, immerso nel silenzio notturno, potrà seguire tracce e segnali di chirotteri, piccoli mammiferi e rapaci, nascosti nel parco ultracentenario illuminato da torce.

Anche quest’anno tornano a Masino gli attesi appuntamenti con Astronomi per una notte: giovedì 8, venerdì 14 e venerdì 28 agosto, alle ore 21.15 e alle 22, i giovani astrofili dell’associazione Celestia Taurinorum di Torino guideranno i partecipanti nell’osservazione della volta celeste, a caccia di stelle cadenti. Gli esperti aiuteranno i visitatori a scorgere costellazioni e galassie, nell’oscurità e nella quiete del parco del castello.

Durante tutti gli appuntamenti delle Sere FAI sarà possibile prendere un aperitivo sulle terrazze panoramiche del Caffè Masino dalle ore 19.

Le Sere FAI d’Estate al Castello e Parco di Masino si svolgono con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Comune di Caravino.

Per le Sere FAI 2026 anche Villa Flecchia a Magnano (BI) , dove la preziosa collezione di dipinti realizzati fra Otto e Novecento dialoga con l’incanto della Serra Morenica di Ivrea che si ammira dalle finestre, ospiterà Astronomi per una notte. Martedì 11 e giovedì 13 agosto, nelle notti più suggestive dell’anno, il parco della casa, silenzioso e lontano dall’inquinamento luminoso, sarà la cornice ideale per l’osservazione della volta celeste e delle stelle cadenti, condotta dagli astrofili dell'Associazione Amici del Polo Astronomico di Alpette. I visitatori, in attesa del calare del buio, potranno gustare un picnic in giardino e partecipare a visite alla collezione d’arte.

Calendario completo e informazioni dettagliate su: www.serefai.it

Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di Sere FAI d’Estate nei Beni FAI.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2026” è reso possibile grazie al sostegno di aziende che condividono con il FAI l’impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano: Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, Nims, società del Gruppo Lavazza che rafforza il proprio sostegno al FAI per il 2026 in qualità di sponsor, Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il quattordicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza, PiùMe insegna che opera nel settore della distribuzione specializzata di prodotti per la cura della persona e della casa, per il primo anno sponsor del progetto, e di Mitsubishi Electric, al fianco del FAI da oltre 15 anni, che dal 2025 ha scelto di rinnovare e rafforzare il proprio impegno con un sostegno ancora più significativo.

Grazie anche al Consorzio Vini DOC delle Venezie, sponsor delle Sere FAI d’Estate.