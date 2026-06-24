Ad Alba teatro e solidarietà al Sociale: la compagnia di Sinio porta in scena “N’euv ‘d doi ross” per sostenere Casa Lasso

Una serata che unisce teatro, amicizia e solidarietà. Giovedì 25 giugno alle ore 21, al Teatro Moretta di Alba, andrà in scena la commedia dialettale “N’euv ‘d doi ross”, due atti di Oscar Barile, proposta dalla compagnia “Il Nostro Teatro di Sinio APS” nell'ambito di un'iniziativa benefica promossa dagli Amici (Rafiki) della Casa Famiglia Lasso.

L'appuntamento nasce con l'obiettivo di sostenere le attività educative della Casa Lasso-Kilimanjaro, realtà impegnata nell'accoglienza e nella formazione dei giovani in Tanzania. Durante la serata saranno infatti raccolte offerte libere destinate ai progetti portati avanti dalla struttura.

A rendere ancora più significativo l'incontro sarà la presenza di padre Kessy Baltazary, punto di riferimento della Casa Famiglia Lasso, che potrà raccontare direttamente al pubblico il lavoro svolto quotidianamente e le prospettive future dell'iniziativa.

Sul palco saliranno gli attori della compagnia di Sinio con una delle commedie più conosciute del repertorio di Oscar Barile. Il cast vede protagonisti, tra gli altri, Marilena Biestro, Emanuele Coraglia, Giorgio Schellino, Beatrice Ferrero, Loredana Siciliano, Madì Drello, Vanda Boella, Tiziana Scavino, Carla Lanzone, Enzo Capra, Claudio Losinno e Luigi Porro. La regia è firmata dallo stesso Oscar Barile.

L'ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L'invito degli organizzatori è quello di partecipare non soltanto per trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della cultura popolare piemontese, ma anche per contribuire concretamente a un progetto di solidarietà che da anni crea un ponte tra le Langhe e la Tanzania.