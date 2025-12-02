"Facciamoci delle domande" da bando a spettacolo teatrale

Facciamoci delle domande approda a teatro con uno spettacolo realizzato da Faber Teater. L'iniziativa è frutto di un percorso nato nelle scuole: con il bando "Facciamoci delle domande" abbiamo portato la filosofia fuori dai libri, dentro le classi, anche nelle scuole in cui la materia non si insegna.

Gli attori di Faber Teater hanno seguito alcuni progetti, hanno vissuto l'esperienza insieme a studenti e docenti per raccontare quello che è emerso. Da questo lavoro è nato uno spettacolo teatrale in cui si alternano proiezioni di video a scene dal vivo, in un contrappunto di linguaggi, di domande, di dialoghi, di conversazioni, di immagini, di musiche, di pensieri.



Vuoi scoprire come la filosofia può aiutarci a leggere il presente?

Ti aspettiamo a teatro giovedì 4 dicembre alle 19 a Cuneo, venerdì 9 gennaio alle 20 a Savigliano, mercoledì 21 gennaio ad Alba.