Serata letteraria e laboratorio creativo per adulti alla Biblioteca civica di Alba

A partire dal mese di dicembre la Biblioteca civica “G. Ferrero” propone alcune attività pensate per gli adulti.

Si comincia giovedì 11 dicembre, alle ore 21.15, in sala Riolfo, con un nuovo appuntamento di ViviDi Libri – guida galattica per lettori di ogni genere, la rassegna nata in primavera e curata dall’associazione Il Teatrino, dedicata ai diversi generi letterari.

In un susseguirsi di incipit, dialoghi e scene improvvisate, gli attori sul palco si cimenteranno in un racconto divertente ispirati dai romanzi rosa e dal variegato universo dell’amore: dai saggi di Roland Barthes e di Donald Winnicot fino a “I dolori del giovane Werther” di Goethe, ma anche alle storie erotiche narrate da Irene Cao. Una serata pensata per scoprire un genere letterario di successo e avvicinare a nuove frontiere di lettura anche i più irremovibili!

Sabato 13 dicembre, dalle ore 15.30 alle 17.30, prende il via il laboratorio di arte CreativOriente: tre incontri tutti ispirati al Giappone, curati da Lollipop – spazio creativo.

L’appuntamento del 13 dicembre vedrà i partecipanti realizzare biglietti di auguri natalizi, prendendo spunto dalla tecnica del suminagashi (inchiostro fluttuante); sabato 24 gennaio verranno realizzate e decorate delle lanterne, usando inchiostri e impalpabili carte colorate, mentre sabato 14 febbraio il laboratorio si ispirerà all’antica arte giapponese del kintsugi che consiste nell’unire cocci rotti per mezzo di miscele color oro.

In occasione di questi tre appuntamenti la Biblioteca resterà aperta dalle 14.00 alle 18.00.

Tutte le proposte sono a ingresso libero con prenotazione su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com. Per informazioni: biblioteca@comune.alba.cn.it – 0173 292468.