RALLY / Al "14° Ronde Valli Imperiesi" Giordano e Siragusa firmano il gran finale del loro 2025

Al debutto assoluto al volante di una Lancia Ypsilon, Matteo Giordano e Manuela Siragusa hanno vinto il "14° Ronde Valli Imperiesi" nella classe Rally 4 e nel gruppo RC4N, con decima posizione nella classifica finale assoluta.

Per la coppia cuneese la gara svoltasi domenica 30 novembre ad Imperia, ben organizzata da Scuderia Imperia Corse, è stata una vera e propria sorpresa sia nella partecipazione, che nel risultato finale.

Senza neanche avere modo di provare la performante vettura Lancia, Matteo e Manuela hanno subito trovato sia il feeling che l'assetto giusto, collezionando tempi cronometrati pressoché analoghi in tutti e quattro i passaggi sulla prova speciale "Colla d'Oggia".

Dopo la premiazione alla Calata Anselmi, entrambi hanno manifestato la propria gioia al termine di un mese di novembre speciale: "Ci siamo divertiti molto con una vettura performante, ben preparata e adatta a questo tipo di percorso, dove i meccanici di KZ Racing ci hanno messo a nostro agio lavorando al meglio.

Questa gara è stata un gradito fuori programma dopo la vittoria nell'I.R.C. 4 Ruote Motrici, davvero non poteva andare meglio".

Manuela e Matteo, pochi giorni prima della gara ligure, sono stati premiati dalla sezione di Cuneo del CONI, con cerimonia in Sala San Giovanni anche alla presenza della sindaca Patrizia Manassero (con loro in foto), nel contesto delle benemerenze per i risultati sportivi acquisiti nel corso dell'anno solare 2023.