Mercato straordinario del 5 dicembre a Borgo San Dalmazzo: modifiche temporanee alla viabilità

In occasione della 456ª edizione della Fiera Fredda, venerdì 5 dicembre la città di Borgo San Dalmazzo ospiterà il tradizionale mercato straordinario con espositori, produttori agricoli e operatori ambulanti.



Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e la tutela di cittadini e visitatori, nella giornata del 5 dicembre dalle ore 04.30 alle ore 24.00 saranno introdotte modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nell’area centrale della città.



La viabilità sarà regolata da apposita segnaletica e da presidi della Polizia Locale, con deviazioni e chiusure al traffico nei tratti interessati dal mercato. Saranno comunque predisposti appositi stalli riservati alle persone con disabilità sulle principali strade di accesso alla manifestazione: c.so Barale, via Roma e via Boves.



I dettagli delle modifiche sono disponibile nell’Ordinanza 184 del 28/11/2025 in download nella sezione “Documenti” della presente pagina. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle indicazioni sul posto e a programmare per tempo gli spostamenti, al fine di agevolare le operazioni e la partecipazione alla manifestazione.