Da domani Tenda aperto dalle 6 alle 21. Il Comitato di monitoraggio: "Aprite fino a mezzanotte nei weekend"

Da domani 5 dicembre Tenda aperto dalle 6 alle 21 fino all'11 gennaio.

Dall'Italia alla Francia primo semaforo verde alle 6; l'ultimo alle 20:30. In direzione opposta, Francia-Italia, il verde scatterà alle 6.15. L'ultimo passaggio sarà consentito alle 20.45.

Ma il Comitato di monitoraggio, tramite il suo referente, il presidente della Provincia Luca Robaldo, ha chiesto uno sforzo in più, chiedendo in modo ufficiale, con una lettera indirizzata all'ingegner Nicola Prisco, commissario straordinario per l'opera, ai presidenti della Cig Alpi del Sud Enrico Maria Puja e Jacques Legaignoux, di estendere l'orario oltre le 21.

"In relazione alle festività natalizie, nel periodo dal 6 dicembre 2025 fino all'11 gennaio 2026, si chiede l’estensione dell’orario di circolazione nelle giornate di sabato, domenica e festivi fino alle ore 23.00 o, preferibilmente, fino alle ore 24.00.

Anzi, la richiesta è di tenere aperto dalle ore 6.00 alle 23.00 o 24.00, sempre, di sabato e domenica.

In più, si chiedono aggiornamenti sul destino della vecchia canna.

Cosa di cui si parlerà nel tavolo binazionale del 17 dicembre, che si riunirà soprattutto per deliberare le fasce di apertura del tunnel a decorrere da lunedì 12 gennaio 2026.

E che dovrà dare rassicurazioni sulle voci di chiusura prolungata e senza finestre di apertura circolate sui vari gruppi presenti in rete.

Su questo è arrivata la smentita con la relativa rassicurazione del sindaco di Tenda Jena Pierre Vassallo, che ha già raccolto le firme dei sindaci della Valle Roya - i sindaci italiani non pervenuti, a suo dire - per chiedere, dal 12 gennaio, l'apertura dalle 6 alle 9, dalle 12.30 alle 14.30 e infine dalle 18 alle 21.

La Francia chiede quindi le tre fasce orarie, le stesse con cui la galleria aveva riaperto a luglio scorso. Sperando che nel frattempo i lavori per la realizzazione dei tornanti lato Francia possano proseguire celermente e quindi chiudersi, come da previsioni, a fine 2026.



