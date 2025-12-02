Rimane chiuso il tratto della provinciale 12 tra Castellino e Niella Tanaro per verifiche su un cedimento sotterraneo

Rimane chiusa in via precauzionale la strada provinciale 12 nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada provinciale 60 per Castellino Tanaro e l’intersezione con la provinciale 314 per Niella Tanaro.

La chiusura al traffico veicolare è stata disposta nella serata di ieri (leggi qui), a seguito di una segnalazione pervenuta dalla ditta impegnata nei lavori sotterranei relativi alle condutture di una centralina idroelettrica privata.

Oggi i la Provincia di Cuneo ha effettuato un primo sopralluogo: "Durante gli scavi - spiegano -, a circa dieci metri di profondità, si è verificato uno svuotamento di materiale sabbioso di entità non trascurabile al di sotto della sede stradale. Pur non essendo attualmente visibile alcuna anomalia in superficie, la Provincia ha scelto di intervenire con la massima prudenza per escludere possibili ripercussioni sulla carreggiata, come eventuali cedimenti o fenomeni di subsidenza".

[Il sopralluogo al cantiere della centralina idroelettrica nei pressi della sp 12]

La chiusura si rende necessaria per consentire alla ditta esecutrice dei lavori di completare le opere in sotterranea e permettere poi ai tecnici provinciali di effettuare un sopralluogo approfondito, valutare gli effetti dell’accaduto sulla carreggiata e definire gli interventi di consolidamento necessari.

L’ordinanza – adottata in via precauzionale – prevede una chiusura di circa 20 giorni, ma la Provincia auspica una riapertura entro un tempo più breve, compatibilmente con l’esito delle verifiche strutturali e dei lavori di messa in sicurezza.

Il consigliere provinciale delegato alla viabilità del reparto di Mondovì, Pietro Danna, dichiara: "La chiusura è un provvedimento puramente precauzionale, adottato per garantire la totale sicurezza degli automobilisti. Nonostante il problema sia localizzato in profondità e non presenti segni in superficie, riteniamo doveroso procedere con la massima attenzione. Confidiamo di poter completare i sopralluoghi, effettuare gli eventuali interventi di consolidamento e riaprire il tratto interessato nel più breve tempo possibile".

La Provincia fornirà aggiornamenti non appena disponibili ulteriori informazioni sull’evoluzione della situazione.