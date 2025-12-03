Bando Neve: un milione di euro alla Provincia di Cuneo per la revisione della seggiovia “Pamparato – Monte Alpet”

Questa mattina la Regione Piemonte ha presentato i progetti finanziati attraverso il Bando Neve, destinato al sostegno e al rilancio del comparto sciistico piemontese (LEGGI QUI).

Tra gli interventi approvati figura la revisione generale della seggiovia biposto “Pamparato – Monte Alpet”, situata sul territorio della frazione San Giacomo di Roburent, per la quale la Provincia di Cuneo ha ottenuto un contributo pari a 999.450 euro.

La seggiovia, realizzata nel 1986 dalla ditta Leitner di Vipiteno, collega quota 977,80 metri alla stazione di arrivo posta a 1.611,42 metri, con uno sviluppo complessivo di 1.902 metri lungo pendii erbosi. Dotata di 20 sostegni di linea, 190 veicoli biposto e una portata oraria di 896 persone, rappresenta da quasi quarant’anni un’infrastruttura essenziale per il comprensorio, garantendo il servizio invernale per sciatori e quello estivo per pedoni e biciclette. L’ultima revisione generale è stata effettuata nel 2018 e, secondo le normative vigenti, la vita tecnica dell’impianto scadrà il 28 giugno 2028, rendendo necessario il nuovo intervento.

Il progetto di revisione generale, redatto dall’ingegner Alessandro Gaiotti di Boves in collaborazione con la società “Sciovie Cardini S.r.l.” di Roburent – che gestisce gli impianti di risalita della frazione San Giacomo – prevede un controllo completo dell’intera struttura secondo le disposizioni del D.M. 203/2015. L’intervento comprende la verifica e lo smontaggio delle rulliere e delle pulegge terminali, il controllo visivo e strumentale dei perni e degli organi meccanici principali, nonché la revisione dei sistemi di frenatura, del motore elettrico, dei veicoli e dei dispositivi di azionamento e recupero, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza per utenti e operatori.

La durata dei lavori è stimata in quattro mesi, per un costo complessivo di 1.110.500 euro. La revisione dovrà essere effettuata nella primavera–estate 2027, così da non interferire con la stagione invernale 2027-2028 e scongiurare ripercussioni economiche sul turismo e sulle attività del comprensorio.

«Il finanziamento ottenuto dalla Regione Piemonte attraverso il Bando Neve – commentano il presidente Luca Robaldo e il consigliere provinciale Pietro Danna – rappresenta un risultato di grande rilevanza per il nostro territorio e per l’intero comprensorio sciistico di San Giacomo di Roburent. La revisione della seggiovia Monte Alpet, unica di proprietà provinciale, è un intervento indispensabile per garantire sicurezza, continuità del servizio e competitività turistica in un’area che vive di montagna e di accoglienza.

La Provincia di Cuneo farà la sua parte con un importante cofinanziamento, consapevole del valore economico, sociale e infrastrutturale che questo impianto riveste per le comunità locali e per il settore turistico in tutte le stagioni.

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento all’Assessore regionale Marco Gallo per l’attenzione costante dimostrata verso il nostro territorio e per il lavoro svolto a sostegno delle realtà montane piemontesi. Grazie a una collaborazione istituzionale efficace e concreta, possiamo oggi dare una risposta attesa da anni e garantire un futuro stabile a un’infrastruttura fondamentale per le Valli Monregalesi».

Anche Giulia Robaldo delle Sciovie Cardini esprime piena soddisfazione per il risultato raggiunto: «Le Sciovie Cardini gestiscono i beni della Provincia dal 1993 insieme alla parte di proprietà privata, e nel 2026 festeggiano 60 anni di attività: mi permetto di segnalarlo perché non è per nulla banale gestire impianti per così tanti anni. Oggi la seggiovia Monte Alpet è fulcro del comprensorio sciistico “Sangiacomo Cardini Ski”, parte da Serra di Pamparato e raggiunge il punto più alto della stazione, il Monte Alpet, ed è in funzione per quasi 10 mesi all’anno grazie all’apertura del bike park tra i più apprezzati nel Nord d’Italia. Ringrazio quindi la Provincia aver partecipato a questo bando: la seggiovia del Monte Alpet è punto fondamentale della nostra stazione ed è fondamentale quindi per tutte le attività sul territorio. Questo risultato regala fiducia, voglia di continuare nonostante le difficoltà, ma sopratutto ci sprona a cercare di fare sempre meglio. Invito tutti coloro che vivono questo luoghi a credere nel nostro territorio e farlo con ottimismo. Un grazie sincero da parte nostra».