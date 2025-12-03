Dalla Regione 50 milioni per gli impianti: approvati 41 progetti per rilanciare il sistema neve [VIDEO]

Un maxi investimento per rilanciare il turismo montano e rendere il “sistema neve” sempre più moderno, sicuro ed efficiente. La Regione Piemonte ha ufficializzato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento previsto dal Bando Neve 2025: 41 in totale, quelli approvati, per un valore complessivo di 50 milioni di euro, destinati al potenziamento degli impianti di risalita, all’innevamento programmato, alla riqualificazione energetica e alla destagionalizzazione dell’offerta turistica.

Torino e Cuneo maggiori beneficiari

Una parte significativa delle risorse, circa 13 milioni, sarà destinata alle località sciistiche della Città Metropolitana di Torino. Tra queste, Vialattea e Bardonecchia, otterranno quasi 5 milioni di euro.

Il grosso dei finanziamenti andrà però alla provincia di Cuneo, che riceverà circa 37 milioni tra impianti di risalita e piste da fondo.

“È uno stanziamento importantissimo per le nostre stazioni sciistiche - è il commento di Marco Gallo assessore regionale alla Montagna - 50 milioni di euro destinati a migliorare la sicurezza degli impianti, la loro qualità e l’efficienza energetica. Abbiamo riservato attenzione anche alla destagionalizzazione, perché crediamo che gli impianti debbano funzionare tutto l’anno e possano diventare un motore importante per il turismo in tutte le stagioni, non solo quando c’è la neve."

La concorrenza lombardo-veneta

"Con i cofinanziamenti - aggiunge il governatore Alberto Cirio - si arriva a una cifra record di 100 milioni di euro per sostenere il sistema neve in Piemonte: risorse che la Regione mette a disposizione dei Comuni, i quali poi, insieme ai gestori, lavoreranno per rendere sempre più efficiente il sistema turistico montano. Fondi che si aggiungono a quanto già viene investito ogni anno, ma oggi diventano ancora più strategici per restare al passo con altre regioni".

Il riferimento, ancora una volta, è alla mancata partecipazione di Torino alle Olimpiadi in partenza a Milano-Cortina. La richiesta è stata quella di includere l'intero arco alpino nei finanziamenti olimpici, per non creare disparità territoriali. "Abbiamo il dovere - ha aggiunto Cirio - di presentarci al mondo con un sistema alpino efficiente e competitivo".

La promozione su RAI e Mediaset

E intanto la stagione è alle porte e promette bene con neve naturale già scesa sulle piste, sopratutto nel Cuneese, che faranno aprire molti impianti nel ponte dell'Immacolata.

"A livello di promozione - sostiene Paolo Bongioanni assessore al Turismo in Regione - stiamo facendo il più grande investimento nella storia del Piemonte per quanto riguarda il turismo della neve. Dal 14 dicembre, partirà una campagna nazionale su Rai e Mediaset: per la prima volta, il Piemonte turistico invernale si presenterà al grande pubblico, invitando gli italiani a venirci a conoscere".

La Provincia al bando

Della fetta più importante ha beneficiato la provincia di Cuneo che ha partecipato al bando anche come ente per l'impianto di Roburent e Pamparato.

"Un impianto che sarà potenziato anche in chiave innovativa - ha detto Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo- con servizi dedicati alla mobilità dolce, in particolare per le e-bike, sempre più diffuse nel nostro territorio. Un lavoro condiviso con gli amministratori locali per permettere alla nostra terra di continuare nel suo percorso di sviluppo".