In uscita A.L.B.A. Dominus, il nuovo romanzo dell'albese Mauro Rivetti

Nel cuore vibrante di Alba, tra tamburi di borgata e profumi d’autunno, mentre la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba accende i riflettori sulla città, prende vita un giallo che supera i confini del pensiero.

Tutto comincia con la scomparsa della studentessa Asia Caratti, giovane albese, brillante guida del Museo Diocesano e testimone involontaria di un segreto che non doveva emergere. La sua sparizione innesca una spirale di eventi inspiegabili: un quadro di Pinot Gallizio trafugato, un violino Pressenda svanito nel nulla, una morte eccellente. A indagare è la perspicace PM Teresa Bianco, affiancata dal terribile procuratore Ferri e dal capitano Cagnasso, chiamati a smascherare una rete di potere che si nasconde nei sotterranei della città.

Nell’Alba sotterranea tra le cripte del museo, si riuniscono uomini d’affari, politici e religiosi, legati da una congregazione che manipola eventi e coscienze in nome del profitto, dove la scienza, anziché liberare, diventa strumento di controllo. Tra caffè in piazza e vandalismi che deturpano la bellezza secolare della città, tra promesse di modernità e inquietudini civiche, A.L.B.A. Dominus ci interroga: quale progresso siamo disposti ad accettare? Quale verità vogliamo difendere? Solo la letteratura, con la sua forza evocativa, può aiutarci a vedere ciò che si cela sotto la superficie.

L’autore albese Mauro Rivetti, con A.L.B.A. Dominus, firma il suo settimo romanzo nazionale, edito da Golem Edizioni, ambientato nella sua città di Alba, con una prospettiva verso il CNR di Ginevra. Il libro è molto più di un giallo: è un manifesto civile che denuncia le derive del potere e l’ambiguità del progresso. La giovane protagonista, Asia Caratti, incarna una generazione brillante ma vulnerabile. Rivetti intreccia realtà e finzione, trasformando la cronaca urbana in allegoria universale, dove la città di Alba diventa teatro di tensioni morali e la bellezza rischia di essere mercificata.

L’autore, in questo romanzo diventa tecnico e narratore, unisce rigore e visione, parlando tanto ai cittadini quanto agli intellettuali, in quanto la sua scrittura affronta temi complessi con coraggio e profondità di visione. In un’epoca di manipolazioni e deturpazioni, Mauro Rivetti sceglie la letteratura come resistenza, con un romanzo che ci invita a guardare sotto la superficie e a difendere la dignità culturale.

In questo libro abbandona per un attimo, nella sottotraccia del giallo, le descrizioni bucoliche dei paesaggi delle Langhe del Monferrato e del Roero, per parlare della realtà socio economica rivista in chiave dell’evoluzione del pensiero digitale, con un cenno alla fisica meccanica dei tachioni. La sua Alba diventa lo specchio del nostro tempo e la sua scrittura è invito alla consapevolezza. A.L.B.A. Dominus non è solo un libro: è un atto di fiducia nella forza della parola, nella capacità della letteratura di illuminare le zone d’ombra del nostro presente.

Mauro Rivetti è una persona che ama il territorio in cui vive e lo dimostra il fatto di aver dedicato alla città di Alba l’evento “Alba Noir Festival”, per raccontare come le Langhe, il Monferrato e il Roero siano luoghi vocati anche all’ambientazione di romanzi gialli. In attesa che si creino le condizioni favorevoli ad una nuova edizione, sta collaborando alla creazione del Premio letterario Albedo, il cui tema di questa prima edizione sarà “Le donne di ieri, di oggi e domani”.

Uno scrittore squisitamente fuori dagli schemi, per la propensione alla condivisione della sua creatività con i lettori che avviene in modo tangibile attraverso l’invenzione di dolci come il “Dolce RoLa”, il “BiscoLanze” ed il “LANGHETT DÔSS”, che da delizie letterarie, evocate nei suoi romanzi a puro titolo narrativo, diventano reali grazie a pasticceri e fornai che li realizzano con passione. E’una peculiarità che oseremmo definire unica in Italia. A questi dolci se ne stanno aggiungendo dei nuovi come il “Bardodôss” ed il “Zizzolotto”.

Vi invitiamo a scoprire il nuovo romanzo A.L.B.A. Dominus e altre sorprese, nella serata del 13 dicembre alle ore 17,30, ad Alba, presso l’Associazione Culturale ALEC al secondo piano di Via Vittorio Emanuele n°30 con ingresso libero, perché come dice il nostro autore “la vita è come un libro e per viverla occorre leggerla”, quindi non mancate a questo appuntamento.