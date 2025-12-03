Italia Nostra Alba protagonista al Congresso nazionale

Si è da poco concluso il Congresso Nazionale dei Soci di Italia Nostra che si è svolto dal 28 al 30 ottobre nella prestigiosa sede del Ministero della Cultura e nella sede nazionale dell’associazione. È stato un momento di confronto e condivisione tra i soci e anche di incontro con autorevoli ospiti che hanno portato il loro contributo alla discussione. Nell’occasione è stata realizzata anche una mostra in circa 50 pannelli esposta all’ex Cartiera latina dell’Appia Antica (che è a disposizione delle associazioni ed enti locali, pubblicato un libro sulla storia dell’associazione e su 100 casi di successo proposti dalle sezioni.

La Sezione di Alba (costituita nel 1972) ha contribuito per ambedue le importanti iniziative a livello nazionale con l’invio sia di immagini fotografiche che illustrano aspetti del territorio e beni culturali delle Langhe e del Roero, sia trasmettendo testi e fotografie relativi ad esiti positivi di iniziative concrete svolte: estensioni vincolate ai sensi della legge nazionale “Galasso” (Rocche del Roero, collina del castello a Gorzegno), recupero e restauro dell’antica cappella di S.Stefano a Perno di Monforte e altre, notificazione di vincolo regionale quali alberi monumentali ad Alba e a Serravalle Langhe.

Dalla sede centrale è stato realizzato anche un francobollo delle Poste Italiane celebrativo del 70° dalla fondazione di Italia Nostra. (foto allegata alla presente)

Il 70esimo anniversario della fondazione dell’Associazione ha ricevuto gli importanti riconoscimenti di Papa Leone XIV nell’udienza pubblica del 29 ottobre e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’udienza del 5 novembre a cui ha partecipato una delegazione ristretta tra cui il Presidente Nazionale Edoardo Croci.

L’appuntamento congressuale rafforza l’impegno dell’associazione per la tutela del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico grazie alla positiva condivisione di analisi e proposte attraverso il lavoro dei gruppi tematici nazionali, che ci consentirà di rispondere più efficacemente alle sfide future.

Gli eventi hanno inoltre ricevuto una forte copertura mediatica.