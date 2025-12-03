 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 03 dicembre 2025, 17:56

Italia Nostra Alba protagonista al Congresso nazionale

Contributo con foto e storie di tutela su Langhe-Roero: vincoli Galasso alle Rocche, restauro cappella Perno e alberi monumentali ad Alba e Serravalle

Le Rocche del Roero a Pocapaglia

Le Rocche del Roero a Pocapaglia

Si è da poco concluso il Congresso Nazionale dei Soci di Italia Nostra che si è svolto dal 28 al 30 ottobre nella prestigiosa sede del Ministero della Cultura e nella sede nazionale dell’associazione. È stato un momento di confronto e condivisione tra i soci e anche di incontro con autorevoli ospiti che hanno portato il loro contributo alla discussione. Nell’occasione è stata realizzata anche una mostra in circa 50 pannelli esposta all’ex Cartiera latina dell’Appia Antica (che è a disposizione delle associazioni ed enti locali, pubblicato un libro sulla storia dell’associazione e su 100 casi di successo proposti dalle sezioni. 

 La Sezione di Alba (costituita nel 1972)  ha contribuito per ambedue le importanti iniziative a livello nazionale con l’invio sia di immagini fotografiche che illustrano aspetti del territorio e beni culturali delle Langhe e del Roero, sia trasmettendo testi e fotografie relativi ad esiti positivi di iniziative concrete svolte: estensioni vincolate ai sensi della legge nazionale “Galasso” (Rocche del Roero, collina del castello a Gorzegno), recupero e restauro dell’antica cappella di S.Stefano a Perno di Monforte e altre, notificazione di vincolo regionale quali alberi monumentali ad Alba e a Serravalle Langhe.

Dalla sede centrale è stato realizzato anche un francobollo delle Poste Italiane celebrativo del 70° dalla fondazione di Italia Nostra. (foto allegata alla presente)

Il 70esimo anniversario della fondazione dell’Associazione ha ricevuto gli importanti riconoscimenti di Papa Leone XIV nell’udienza pubblica del 29 ottobre e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’udienza del 5 novembre a cui ha partecipato una delegazione ristretta tra cui il Presidente Nazionale Edoardo Croci.

L’appuntamento congressuale rafforza l’impegno dell’associazione per la tutela del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico grazie alla positiva condivisione di analisi e proposte attraverso il lavoro dei gruppi tematici nazionali, che ci consentirà di rispondere più efficacemente alle sfide future.

Gli eventi hanno inoltre ricevuto una forte copertura mediatica.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium