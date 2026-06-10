Sabato una passeggiata naturalistico-culturale alla scooperta delle borgate di Albaretto Macra

Nuovo appuntamento con le passeggiate naturalistico culturali alla scoperta delle borgate del Comune di Macra ed in particolare di quelle posizionate a nord nel territorio di Albaretto Macra.
La passeggiata con accompagnatore permetterà di scoprire le peculiarità di alcune borgate del territorio di Albaretto Macra, comune autonomo fino al 1928 con le sue particolarità naturalistiche, ambientali, architettoniche, artistiche e culturali ed il suo territorio incontaminato.
L’itinerario della passeggiata è l’anello Palent, Aramola, Maurengo con ritorno a Palent, in un percorso di circa 4 Km ed un dislivello di 250 m.
Si parte dalla Borgata Palent l’ultima borgata raggiungibile con la carrozzabile di Albaretto Macra, prima di salire con la pista silvo pastorale alla conca di Grange Curbia.
Nell’abitato, il cui nome potrebbe derivare dalla radice celto-ligure pal che significa rupe scoscesa, si possono ammirare un fienile con colonne rotonde, baite con sottopassi ed una casa con affresco di Sant’Antonio Abate di Gauteri ed il forno comunitario.
Qui è presente la Locanda Palent che fa parte dei posti tappa dei Percorsi Occitani.
Da monte dell’abitato si prosegue per un tratto lungo la pista silvo pastorale per Grange Curbia e poi si svolta a destra per imboccare il sentiero verso Bassura di Stroppo fino a giungere in borgata Aramola.
Il villaggio alpino presenta alcune significative strutture abitative con ampi porticati sostenuti da colonne rotonde ed alcune case con elementi in pietra scolpiti.
La Cappella della borgata, dedicata all’Assunzione, con ampio porticato ed affresco in facciata, si trova fuori dell’abitato lungo l’antica via per Stroppo.
Da Aramola si prosegue lungo la mulattiera in direzione Maurengo ed oltrepassata la Cappella di San Bartolomeo si giunge alla borgata costituita da pochi ma suggestivi edifici rurali, ormai considerata una frazione di Aramola.
Seguendo il tracciato dei PO si ritorna alla Borgata Palent e lungo il sentiero si possono ammirare la Cappella di San Magno con ampio porticato e facciata affrescata, il forno comunitario in disuso ed un Pilone Votivo affrescato.
Questi tre villaggi alpini furono la patria di molte famiglie di bottai.
La passeggiata è realizzata con la collaborazione dell’Azienda di Formazione Professionale di Dronero.
Ritrovo a Albaretto Macra, in Borgata Palent zona parcheggio.
Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.30.
Si consiglia abbigliamento sportivo.
La passeggiata è gratuita.
Per info: + 39 348 1869452 oppure alla mail info@afpdornero.it