La dottoressa Folgori dal 15 giugno pediatra titolare a Savigliano

Si comunica che in data 14 giugno la dr.ssa Giulia Folgori terminerà l’incarico provvisorio nel comune di Savigliano e dal 15 giugno inizierà l’attività in qualità di Pediatra di Libera Scelta titolare a tempo indeterminato nel medesimo comune e nello stesso ambulatorio in via Torino n. 91.



Gli orari dell’ambulatorio (su appuntamento) saranno i seguenti:

LUNEDI’ dalle ore 09:30 alle ore 13:30

MARTEDI’ dalle ore 09:30 alle ore 13:30

MERCOLEDI’ dalle ore 14:00 alle ore 17:00

GIOVEDI’ dalle ore 09:30 alle ore 12:30

VENERDI’ dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Si precisa che gli assistiti in carico alla dr.ssa Folgori al 15/06/2026 saranno automaticamente riassegnati alla stessa dott.ssa, ferma restando, nel rispetto del principio della libera scelta, la possibilità di ciascuno di effettuare la scelta di altro PLS tra quelli disponibili, secondo le seguenti modalità:

• online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, (https://pua.salutepiemonte.it/pua)

• presso gli sportelli multifunzionali, muniti della tessera sanitaria e codice fiscale o, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, della delega firmata e corredata da copia del documento di identità del delegante, a:

Savigliano: c/o Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Fossano: via Ospedale n. 23, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Racconigi: via Ospedale n. 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.