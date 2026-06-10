“I musicanti di Niella Tanaro” in scena per la festa di fine scuola

Venerdì 5 giugno si è svolta la recita di fine anno scolastico della Scuola dell'Infanzia di Niella Tanaro, dal titolo “I musicanti di Niella Tanaro”, realizzata con la preziosa collaborazione della banda musicale “I giovani di Farigliano”.



I bambini si sono trasformati in simpatici animaletti e, mentre alcuni hanno suonato diversi strumenti musicali accompagnati dai ragazzi della Banda, altri hanno interpretato e drammatizzato i differenti personaggi della storia. Lo spettacolo è stato un coinvolgente momento di musica, canto e danza.



Alla fine della rappresentazione i bambini sono stati premiati con diplomi e coccarde per celebrare il passaggio al gruppo superiore o, per i più grandi, alla scuola primaria.

Le insegnanti desiderano ringraziare: la banda musicale “I giovani di Farigliano” per il progetto attuato con la scuola e conclusosi con la recita; la dirigente scolastica per la partecipazione allo spettacolo e per il costante supporto offerto durante nell’anno scolastico; il Sindaco per la concessione del giardino degli Ippocastani e le due Assessori alla Scuola per la loro disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della nostra realtà scolastica; tutti i genitori per la fiducia e la collaborazione date nell’anno scolastico.

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima giornata di festa!