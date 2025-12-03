Celebriamo le aziende centenarie: Targatocn.it invita i lettori a segnalare le realtà del territorio con un secolo di storia

Cento anni di storia non sono solo un traguardo: sono un patrimonio collettivo.

In un’epoca in cui tutto cambia in fretta, le imprese che nel 2026 festeggeranno un secolo di attività – o che vedranno compiere 100 anni la propria insegna o il proprio marchio – rappresentano un tassello prezioso dell’identità economica, sociale e culturale della nostra provincia. Custodiscono memoria, tradizioni, saperi, famiglie, lavoro. Raccontano chi siamo stati e, spesso, chi continuiamo a essere.

Per questo Targatocn.it , quotidiano online della provincia di Cuneo, sta preparando un progetto speciale dedicato proprio alle realtà centenarie del territorio: un viaggio nella storia d’impresa che valorizzi le radici e l’ingegno delle aziende che hanno attraversato guerre, crisi, trasformazioni tecnologiche e cambiamenti epocali, arrivando fino a oggi.

Invitiamo quindi i lettori a segnalare aziende, negozi, attività artigiane, marchi o insegne nati nel 1926 e che nel 2026 raggiungeranno il traguardo dei cento anni.

Ogni segnalazione sarà preziosa per costruire un racconto corale e accurato, capace di dare visibilità a chi ha contribuito – ieri come oggi – allo sviluppo della Granda.

Sarà sufficiente scrivere alla mail media@morenews.it indicando il nome dell’azienda, l’anno di fondazione e un contatto di riferimento quando conosciuto

Una storia lunga cent’anni merita di essere raccontata. Aiutateci a farlo.