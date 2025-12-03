CICLISMO / Cala il sipario sull'annata del Vigor Cycling Team Piasco

Una serata da incorniciare per chiudere la stagione ciclistica 2025 del Vigor Cycling Team Piasco.

Condotta da Silvio Mattio, autentico showman, al cospetto di numerose persone, a cominciare dal presidente Claudio Mattio, allo staff tecnico composto da Salvatore Cirlincione, Michele Ancona, Gianfranco Lantermino e Fabrizio Solavaggione, la Vigor Cycling si è ritrovata per analizzare il bilancio di un'annata eccellente culminata nelle otto vittorie conquistate nella categoria allievi da Luca Gugnino, alle quali aggiungere due tipo pista, e ancora un'affermazione ottenuta da Jacopo Galfrè e due negli esordienti da Jacopo Altare.

Poi uno sguardo al futuro, con la tenuta a battesimo delle squadre che difenderanno i colori del team di Piasco nel 2026.

Gli allievi punteranno sul numero e sulla coesione del gruppo per far fronte alla partenza del quotato Luca Gugnino che debutterà negli juniores con l'UC Piasco. La squadra si annuncia forte di ben undici elementi che rispondono ai nomi di Gioele Barra, Tommaso Bozzoli, Leonardo Ferrari, Federico Groppo, Tomas Lantermino, Samuele Mairanesio, Francesco Mellano, Fabio Marino, Jacopo Martino, Loris Perrone e Denis Solavaggione.

Un quintetto costituirà invece il drappello degli esordienti, ovvero Jacopo Altare, Tommaso Capello, Mattia Lanzetti, Miriam Occelli e Matteo Silvestri. Alla serata, che si e' svolta all'interno del grande magazzino ciclistico di Silvio Mattio, tra i familiari degli atleti e i simpatizzanti del club, da segnalare anche la presenza dell'ex professionista Marco Osella.

In conclusione, un appassionante momento di aggregazione e verifica dell'andamento societario di un sodalizio etico che promuove il ciclismo e che, senza muovere pressioni e sposando innanzitutto la filosofia del divertimento dei ragazzi, ha dimostrato ugualmente che si possono ottenere risultati importanti.