 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 03 dicembre 2025, 10:53

NUOTO / Europei in vasca corta: Anita Gastaldi vola in semifinale nei 100 misti

La 22enne braidese è protagonista di un'ottima prova, scendendo per la prima volta in carriera sotto al minuto

Anita Gastaldi

Anita Gastaldi

Ottima Anita Gastaldi nella seconda sessione di batterie dei campionati europei in vasca corta.

La 22enne braidese conquista la semifinale dei 100 misti con una prova convincente, scendendo per la prima volta in carriera sotto al minuto.

Per l'allieva di Fabrizio Clari, portacolori di Carabinieri e VO2 Torino, crono di 59"14, settimo della batteria.

In semifinale anche Costanza Cocconcelli.

Davanti a tutte l'olandese Marrit Steenbergen (57"99). 

Dalle 19 semifinali e finali.

La manifestazione è in svolgimento nell' Aqua Center di Lublino, fino a domenica 7 dicembre.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium