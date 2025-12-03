NUOTO / Sara Curtis subito a segno agli Europei in vasca corta: argento e record italiano nella staffetta 4x50 stile

Subito a segno Sara Curtis che, nella prima giornata degli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia), ottiene una splendida medaglia d’argento nella staffetta 4x50 stile libero femminile.

Le azzurre (in ordine Silvia di Pietro, Sara Curtis, Agata Maria Ambler e Costanza Cocconcelli) hanno fatto segnare il nuovo record italiano in 1’34”30 (precedente RI 1’35”61), issandosi così in seconda posizione dietro alla sola Olanda (1’33”65) e davanti alla padrona di casa Polonia (1’35”75) che si deve accontentare della terza moneta.

Entrando nel dettaglio, Sara Curtis, schierata in seconda frazione, è stata autrice di un’ottima prestazione in 22”90 e ha passato il testimone ad Ambler in prima posizione momentanea. Queste le parole della cuneese classe 2006: "Ci tengo un sacco a questa staffetta, è la mia preferita. Il gruppo è carico e sapevamo di poter prendere la medaglia". (fonte federnuoto.it)

La squadra italiana si era qualificata alla finale grazie alla buona prestazione nella mattinata, batteria nella quale era stata tenuta a riposo la saviglianese (poi giustamente schierata in serata).

Piccola nota dolente per la neo-studentessa dell’Università della Virginia che non ha superato la semifinale dei 50 farfalla. La 19enne cuneese ha nuotato in un comunque convincente 25”58, tempo che gli ha permesso di issarsi in 12a posizione, mancando l’accesso alla finale di 32 centesimi.

(ph andrea masini deepbluemedia.federnuoto)

In mattinata Sara aveva brillantemente superato le batterie con la sesta prestazione in 25”39, suo nuovo record personale che sostituisce il precedente 26”15 (incredibile miglioramento di quasi otto decimi).

Oggi, mercoledì 3 dicembre, entra in gara anche l’altra rappresentate della “Granda” Anita Gastaldi. La braidese prenderà il via, in mattinata, nelle batterie dei 100 misti; in serata l’eventuale semifinale. In programma anche le batterie (ore 10:00) e la finale (dalle 19:00) della staffetta 4x50 mista mixed (due atleti e altrettante atlete per ogni nazione).