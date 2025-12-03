 / Sport

Sport | 03 dicembre 2025, 12:31

SCI ALPINO / Gli slalomisti Barbera e Saracco al lavoro in Val di Fassa

Allenamenti in Trentino fino al 6 dicembre

Edoardo Saracco (foto di repertorio)

Entrano nel vivo le competizioni sciistiche internazionali e con esse le sessioni di allenamento.

Al lavoro tra il 3 ed il 6 dicembre in Val di Fassa (Trentino) gli slalomisti Corrado Barbera, Matteo Canins, Tommaso Saccardi ed Edoardo Saracco, mentre i velocisti Glauco Antonioli, Gregorio Bernardi, Pietro Broglio, Gian Maria Illariuzzi, Emnauel Lamp, Riccardo Mariuzzo, Riccardo Pasquarella, Leonardo Rigamonti si alleneranno insieme a Pietro Zazzi (a scopo riabilitativo) dal 2 al 4 dicembre a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio.

fisi

