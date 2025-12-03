TENNIS / Premio alla carriera per Duccio Castellano

Due giorni dai grandi contenuti, formativi e personali, quelli vissuti dalla squadra tecnica della VTT di Lagnasco, guidata da Duccio Castellano ed Enrico Gramaglia, in occasione del PTR Raquets Sports Forum ospitato al Timing di Brescia.

Proprio Duccio Castellano è stato premiato da Luigi Bertino e Luciano Botti per la carriera didattica e il grande impegno profuso in oltre 25 anni di presenza nell’organismo PTR che lo vede oggi operare con la qualifica di Professional.

A introdurre il premiato e dettagliare le motivazioni della targa consegnata è stato proprio Luigi Bertino: “Un riconoscimento – ha esordito – a chi ha dedicato la propria vita all’insegnamento con passione, dedizione e instancabile impegno. In oltre 40 anni di carriera Duccio Castellano ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del tennis, prima come atleta, poi come insegnante, coach, formatore e punto di riferimento per intere generazioni. Il suo contributo non si misura solo con i risultati ma soprattutto attraverso l’impatto umano e personale che ha avuto sui colleghi, sugli allievi e il contributo dato alla crescita stessa del tennis nel nostro Paese. In particolare Duccio è parte della nostra grande famiglia PTR da oltre 25 anni ed è sempre stato un esempio di cosa significhi amare veramente questo sport e viverlo giorno dopo giorno con coerenza e generosità. Con questo riconoscimento vogliamo quindi onorare il suo percorso professionale e dirgli grazie per tutto ciò che ha dato e che continua a dare al movimento tennistico italiano e al PTR”.

“Ringrazio Luigi Bertino che è stato il mio primo mentore e mi ha introdotto nel mondo PTR. Così la famiglia Botti, sempre pronta a dare risposte precise alle domande poste. Un ringraziamento particolare al maestro Claudio Botta, un vero compagno di viaggio in questo mio percorso che, a causa di pressanti impegni familiari, in questa occasione non ha potuto essere presente. Ho iniziato un tragitto che mi ha portato a conseguire le cariche di Professional PTR e Maestro Nazionale FITP. Vorrei spendere alcune parole per quello che fa la PTR. Ho iniziato come maestro poi qualcuno ha detto che potevo fare l’allenatore, ho girato il mondo con le atlete che seguivo. Qualcuna ha fatto bene, altre meno ma personalmente è stata una grande esperienza. Oggi mi trovo a gestire una situazione diversa, quella di imprenditore in una bella realtà con circa 200 bambini e 100 adulti che frequentano la nostra Scuola Tennis. La PTR è sempre in primo piano per quanto concerne la formazione, la crescita e il confronto. Una realtà che è anche e soprattutto un’apertura su più orizzonti. La PTR insegna a insegnare e a vivere. Un grazie infinito per quello che loro mi danno tutti i giorni. Dico sempre che c’è sempre una porta aperta che ci aiuta a progredire nel nostro lavoro quotidiano con serenità e sicurezza”.

Alla VTT di Lagnasco appuntamento dal 10 al 14 dicembre con il corso di certificazione per l’insegnamento del tennis agli under 10, con relatore Luigi Bertino.

Un’occasione, quella del 29 e 30 novembre, anche per incontrare altri grandi personaggi del mondo del tennis, come l’ex coach di Kim Clijsters, Carl Maes, e Aldo Russo: “Figure – ha concluso Duccio Castellano – che consideravo inarrivabili e invece si sono dimostrate molto interessate a interagire con la nostra realtà tecnica che hanno visto lavorare sul campo attraverso i nostri tecnici con metodi affini a quelli PTR. Una due giorni nel complesso molto arricchente e gratificante anche sotto il profilo personale”.