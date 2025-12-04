A Ceva parcheggi gratuiti in centro per le festività natalizie

Si avvicinano le feste natalizie e la Giunta comunale di Ceva ha predisposto un provvedimento che ha l’obiettivo di incentivare la frequentazione del Centro storico cittadino. I parcheggi a pagamento, i cosiddetti “spazi blu”, vengono trasformati in zona disco orario per tutte le festività ed anche le aree di sosta a ridosso del centro aumentano la loro fruibilità gratuita.

In particolare, su piazza Vittorio Emanuele II, nel periodo da lunedì 8 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 viene sospesa la sosta a pagamento e viene istituita la sosta gratuita, regolamentata con disco orario di due ore, nei giorni feriali nelle fasce orarie dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Allo stesso modo, e nello stesso periodo, la zona disco di trenta minuti presso ponte San Giovanni e via Carlo Marenco viene estesa a due ore, con le medesime modalità ed orari ossia dall’8 dicembre al 6 gennaio, nei giorni feriali nelle fasce orarie dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

“La delibera – evidenziano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, ed il consigliere comunale delegato al Commercio, Manuel Alciati – vuole essere testimonianza tangibile del lavoro dell’Amministrazione comunale per tornare a vivere il Centro storico cittadino. Il periodo delle festività natalizie è quanto mai di richiamo, in questo senso: crediamo le modifiche alle aree di sosta possano dare una mano non solo al commercio locale, ma anche una fruizione più fluida da parte dei cittadini e dei turisti, alla scoperta, o alla ri-scoperta, della nostra città”.