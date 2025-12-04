Agosto 2026, stop alla carta d'identità cartacea: aperture straordinarie del Comune di Alba per lo switch all'elettronica

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla scadenza riportata sul documento. Saranno accettate solo carte d’identità elettroniche (CIE).
La procedura per il rinnovo della carta non è immediata. I residenti ad Alba in possesso di carta d’identità cartacea sono 4.186. Pertanto, chi deve passare dalla carta d’identità cartacea a quella elettronica deve recarsi con anticipo all’Ufficio Anagrafe ubicato al piano terra del Palazzo comunale in piazza Risorgimento, 1.
Oltre al consueto orario di apertura al pubblico, l’Ufficio Anagrafe è aperto straordinariamente per le carte d’identità:
- tutti i martedì pomeriggio di dicembre dalle ore 12.30 alle ore 16.30;
- sabato 13 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
Durante le aperture straordinarie basta presentarsi all’Ufficio Anagrafe dove saranno assegnati ticket di ingresso. Massimo 30 ticket per 30 persone. Non è necessaria la prenotazione.
Per il rinnovo della carta d’identità sono necessari:
- una fototessera recente (meno di sei mesi) senza occhiali;
- vecchio documento di identità cartaceo o la denuncia in caso di smarrimento;
- tessera sanitaria.
Il costo della CIE è di euro 22,20 (bancomat o contanti). Si paga direttamente all’Ufficio Anagrafe.
Orario di apertura al pubblico Ufficio Anagrafe: Lunedì: chiuso, Martedì di dicembre: 08:30-12:30 su appuntamento | Dalle 12.30 alle 16.30 accesso diretto senza appuntamento; Mercoledì: 08:30-12:30 su appuntamento; Giovedì: 08:30-12:30 | 14:30-16:30 su appuntamento; Venerdì: 08:30-12:30 su appuntamento; Sabato: 08:30-12:00 su appuntamento | sabato 13 dicembre dalle 12.00 alle 15.00 accesso diretto senza appuntamento; Domenica: chiuso.
Ulteriori informazioni: https://www.comune.alba.cn.it/it/unita_organizzative/anagrafe;