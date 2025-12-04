Alba: la Biblioteca lancia per Natale l’iniziativa di solidarietà “Libro sospeso”

Regala un libro a un futuro lettore!

La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba lancia l’iniziativa di solidarietà e cittadinanza attiva Libro sospeso, in collaborazione con il Consorzio socio assistenziale Alba Langhe e Roero e le cinque librerie albesi che aderiscono al progetto: La Bookeria, La Torre, Marameo, Milton e San Paolo.

A partire dal 9 dicembre i cittadini potranno aderire all’iniziativa con la donazione (in contanti o con altro mezzo di pagamento) in una di queste librerie. Le somme raccolte saranno poi consegnate al Consorzio socio assistenziale, che le metterà a disposizione, sotto forma di buoni acquisto, delle famiglie in situazione di povertà economica o educativa con figli in età 0-6 anni, affinché possano scegliere un libro per bambini da portare a casa.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza, ormai comprovata anche dalla scienza, che la cultura migliora la nostra salute e che la lettura, soprattutto se condivisa, è un potente strumento di crescita, di relazione e di benessere, individuale e collettivo. Per questo motivo, la Biblioteca promuove la diffusione del libro presso tutta la popolazione albese, al di là di ogni distinzione sociale o di reddito.

La proposta si inserisce fra le attività di “Che Storia”, il progetto dedicato alle famiglie con bambini nella fascia di età 0/6 anni, realizzato dalla Biblioteca civica di Alba con il finanziamento della Compagnia di San Paolo.

Per informazioni: biblioteca@comune.alba.cn.it – 0173 292468



