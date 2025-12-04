 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 04 dicembre 2025, 11:33

Fossano: rinnovati i locali del Polo per l’infanzia del Salice

Il senatore Bergesio: “Accoglienza, sicurezza e stimoli concreti per i nostri bimbi, un grazie a tutti i protagonisti di questo realizzato progetto sull’onda del futuro”

Fresca inaugurazione di fine novembre a Fossano per i locali del Polo per l'Infanzia del Salice.

Per la celebrazione erano presenti tra le autorità, oltre al sindaco padrone di casa Dario Tallone, al personale della scuola e ai genitori e bambini, la vice sindaca Donatella Rattalino, l’assessore regionale Paolo Bongioanni e la presidente del Consiglio Comunale di Fossano Simona Giaccardi e il senatore della Repubblica e consigliere fossanese Giorgio Maria Bergesio.

Proprio Bergesio ha commentato con soddisfazione il nuovo traguardo ottenuto grazie all’impegno di più forze coinvolte.

Tanti spazi rinnovati che offriranno accoglienza, sicurezza e stimoli concreti ai nostri bimbi i e alle loro famiglie. Investire nei servizi per l’infanzia significa investire nel futuro del territorio.

Grazie al Consiglio di Amministrazione guidato da don Damiano Raspo, alle insegnanti e ai tanti volontari e all’impegno concreto di chi ha contribuito a realizzare questo progetto.

Un ringraziamento a chi ha lavorato in questi mesi alla ristrutturazione tra amministratori, tecnici, educatrici e volontari. Sempre a sostegno di politiche che rendano la nostra comunità più forte e più vicina alle famiglie”.

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium