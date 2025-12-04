Giovanni Ferrero tra i vincitori del Premio Leonardo ricevuti al Quirinale da Mattarella

Cerimonia in Quirinale – ieri mattina, mercoledì 3 dicembre – dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i vincitori del Premio Leonardo per l'anno 2025 con gli studenti vincitori dei Premi di Laurea.

Il riconoscimento per l’anno 2025 era andato all’industriale Giovanni Ferrero, presidente esecutivo della multinazionale dolciaria albese, presente all’incontro insieme al presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas, alla vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione e attrazione degli investimenti Barbara Cimmino, a rappresentanti di Agenzia Ice e del Premio Leonardo.

Il presidente del Comitato Leonardo, Sergio Dompé ha donato al Presidente della Repubblica una copia del Codice Atlantico.

"Leonardo, italiano ed europeo, è stato e rimane un'avanguardia della consapevolezza dell'importanza della ricerca scientifica e del gusto dell'arte – ha detto Mattarella – e di quanto si tocchino e stiano insieme anche elementi che apparentemente a volte vengono interpretati come lontani: la bellezza dell'arte e il rigore scientifico. Questo è quello che in realtà caratterizza il nostro Paese".

"In tutti questi anni il Premio - ha proseguito il Presidente - ha accompagnato una quantità di vicende protagoniste dei nostri concittadini ed è una sorta di appuntamento che certifica iniziative, realizzazioni, successi che hanno reso più ampio il prestigio del nostro Paese e hanno inoltre reso più saldo il tessuto della nostra comunità nazionale".

Nato nel 1993 su iniziativa di Ice, Confindustria e di un gruppo di imprenditori per promuovere e valorizzare l’eccellenza made in Italy, da oltre vent’anni il Premio Leonardo viene conferito alle personalità che contribuiscono in modo concreto alla valorizzazione dell’impresa italiana nel mondo.

Lo scorso 15 aprile, a Villa Madama a Roma, si era tenuta la cerimonia di consegna del Premio 2025 a Giovanni Ferrero, alla presenza della premier Giorgia Meloni (nella foto sotto).

“Questo premio è innanzitutto un riconoscimento alle 61.250 persone che, in Ferrero e nelle sue affiliate nel mondo, ogni giorno contribuiscono con passione e competenza al successo della nostra impresa. Il nostro percorso di innovazione nasce dall’ascolto: capire i gusti dei consumatori e tradurli in prodotti di qualità è il cuore della nostra strategia,” aveva commentato Giovanni Ferrero.

L’ALBO D’ORO

Lo scorso anno, 2024, il premio venne attribuito a Pietro Salini, ad di Webuild. Nel 2023 a Stefano Domenicali. Precedentemente ad Andrea Illy (2019), Elena Zambon (2018), Adolfo Guzzini (2017), Alberto Bombassei (2016), Ermenegildo Zegna (2015), Nerio Alessandri (2014), Diego della Valle e Gianni Zonin (2013). Prima ancora Roberto Colaninno (2012), Piero Antinori (2011), Laura Biagiotti (2010), Gianfelice Rocca (2009), Pierfrancesco Guarguaglini (2008), Giorgetto Giugiaro (2007), Giorgio Armani (2006), Alessandro Profumo (2005), Vittorio Merloni (2004), Gilberto Benetton (2003), Luca Cordero di Montezemolo (2002), Umberto Veronesi (2001), Renzo Piano (2000) Sergio Pininfarina (1999), Renato Ruggiero (1998), Francesco Rosi (1997), Giovanni Agnelli (1996) e Leonardo Del Vecchio (1995).