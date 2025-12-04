In libreria il nuovo libro di Cinzia Dutto e Enrico Challier: "Gocce d'inchiostro e trucioli di legno"

Quattro donne: Rosa, Ipazia, Annette e Lidia.

Quattro figure femminili nate in quattro angoli del mondo; America; Africa; Australia; Europa.

Quattro storie esemplari e quattro percorsi di vita, degni di essere ricordati, celebrati, presi ad esempio ancora oggi dopo tanti decenni.

E poi: le arti, quelle che ti tormentano, ti ispirano, ti tengono sveglio e ti riempiono l’esistenza.

Quelle che ti conducono ad evocare con la parola scritta, che ti accompagnano nel plasmare la materia.

E’ questo e molto altro il nuovissimo libro della “cacciatrice di storie” Cinzia Dutto e dello scultore di fama internazionale Enrico Challier…

Stampato per i tipi di LAR Editore, disponibile in tutte le librerie fisiche e virtuali, “Gocce d’inchiostro e trucioli di legno” ci regala parole e sculture per chi ha ancora voglia di meravigliarsi.

Come ci spiega l’editore Andrea Garavello, parafrasando la quarta di copertina del tomo: “E’ una creazione scaturita dall’incontro di due linguaggi apparentemente lontani tra di loro: quello della scrittura e quello della scultura.”



È un dialogo tra arte e vita, un gioiello prezioso che ha il merito di regalare spaccati di vita e soffi di gentilezza; fotografie antiche di donne modernissime e la meraviglia della spontaneità, dell’ispirazione inaspettata.

A permeare le pagine del libro e a renderlo ancor più originale: l’arguzia, il sentimento, lo slancio e l’emozione di decine di pensieri tratti dal vivace interscambio che Cinzia Dutto ha e continua ad avere con i suoi lettori e le sue lettrici, a partire dal nodo narrativo che nel suo romanzo “La tua stagione”: i bigliettini di gentilezza tra sconosciuti, raccolti quasi per gioco e rivelatisi invece spunti essenziali intorno a cui costruire questa nuova fatica letteraria.

Una lettura per tutti, una strenna natalizia da non farsi sfuggire, un percorso a quattro mani che mette in fila quattro tra le più umane delle azioni, il cui profondo significato di assoluta umanità spesso oggi si tende a dimenticare:

Osa. Vivi. Meravigliati. Ascolta.

Cinzia ed Enrico guidano il lettore lungo un percorso di rinascita e consapevolezza, nell’alveo del quale ogni gesto creativo, dal più celebrato al più insignificante, diventa un atto di coraggio.

A completare il volume la profonda prefazione di Valeria Tron.

Esclusivamente nel periodo natalizio, il volume potrà essere acquistato durante gli eventi di presentazione, in abbinamento agli splendidi taccuini soft touch arricchiti dalle immagini dell'arte di Challier e dalle frasi raccolte da Dutto.

Confermate ad oggi le seguenti date:

- Giovedi 11 dicembre alle 20.30 a Pinerolo, presso la Sala delle Feste del Teatro sociale; con Cinzia Dutto, Enrico Challier e Valeria Tron.

- Lunedi 15 dicembre alle 18.00 presso l,Open Baladin di Cuneo; una festa speciale per il compleanno di Cinzia Dutto. Prenotazione consigliata per l’apericena al numero 3471498316. Con Cinzia Dutto, Enrico Challier, Andrea Garavello. Introduce Fabrizio Biolé.

- Giovedi 18 dicembre alle 20,30 a Pinasca, presso la Sala polivalente comunale. Con Cinzia Dutto, Enrico Challier e Andrea Garavello h20,30

- Sabato 20 dicembre alle 17,00 presso Roagna Vivai, a Cuneo, Con Cinzia Dutto e Enrico Challier (che esporrà una selezione delle proprie sculture). Introduce Fabrizio Biolé. Info al link: https://www.roagnavivai.it/gocce-inchiostro-e-trucioli-di-legno/