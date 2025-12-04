Si alza il sipario su "Peccati di Gola - Christmas edition" a Mondovì

Mondovì si prepara a vivere un dicembre dal forte sapore natalizio con la prima edizione di Peccati di Gola - Christmas Edition, appuntamento attesissimo che fa seguito al successo della recente edizione dedicata ad Halloween.

Inserito all’interno del programma cittadino “Christmas is Coming”, il calendario promosso dal Comune che dal 5 dicembre al 6 gennaio accompagnerà la città verso le festività, l’evento trasformerà il centro storico in un percorso ricco di atmosfere luminose, appuntamenti artistici, laboratori e momenti pensati per far respirare a residenti e visitatori la magia del periodo più atteso dell’anno.

Il 7 e l’8 dicembre Mondovì assumerà così l’aspetto di un vero villaggio natalizio, pronto ad accogliere famiglie e bambini con attività diffuse, incontri speciali e iniziative capaci di coinvolgere ogni fascia di età.

Come da tradizione, grande spazio sarà dedicato alla componente gastronomica che caratterizza Peccati di Gola. In piazza Roma, dalle 11 alle 22, prenderà vita l’area Street Food, dove ci sarà cibo per tutti i palati, con un’ampia varietà di specialità salate e piatti caldi capaci di soddisfare famiglie, curiosi e appassionati del gusto.

Dallo street food più goloso – pulled pork, hot dog, alette di pollo barbeque, burger vegetariano – ai piatti della tradizione locale, come i ravioli del plin con sugo di arrosto o al vino, le tagliatelle Frumentin con sugo di porri, gli gnocchi con fonduta e il tortino di zucca e nigella con bagna caôda. Tra le proposte salate spiccano anche il Casutin al Forno (patate di montagna, pancetta, tomino Occelli e cipolla rossa), il Tourto Mato, tradizionale torta salata contadina a base di patate, porri, riso e formaggio, e i cestini di polenta con crema di formaggi e porri, perfetti per una pausa calda e appagante lungo il percorso natalizio. A chiudere in dolcezza, una selezione di dessert del territorio: la crema di castagne garessine e mascarpone con Paste di Meliga e le frittelle di mele, vero classico delle feste e profumo inconfondibile dei mercatini invernali.

A scaldare il cammino tra le vie del centro, il profumo del Vin Brûlé, la birra artigianale e la caratteristica Birra Brûlé. A fianco dell’anima culinaria, la città proporrà un ricco programma di attività dedicate ai più piccoli: dall’Officina del Natale al Borgheletto, con laboratori creativi, decorazioni delle palline e scrittura delle letterine, alla Casa di Babbo Natale di Santa Maria Maggiore, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale, fare le foto con lui e consegnare di persona i loro desideri. Non mancheranno animazioni itineranti con gli elfi Pallina e Struffolola, pensate per accompagnare i più piccoli in un percorso giocoso e coinvolgente.

In piazza Santa Maria Maggiore, prende vita "La Fucina delle Idee": gli stand delle associazioni locali vi aspettano con proposte di regali etici, creativi e sostenibili, perfetti per chi desidera fare un dono con il cuore.

L’offerta culturale sarà arricchita dalla presenza di "Sister Arch" nella Chiesa di Santo Stefano, in programma per entrambe le giornate dalle 15 alle 18, e dallo spettacolo “La Fiaba del Natale” della Compagnia ArteMakìa , previsto l’8 dicembre alle 16.30 in Piazza Moizo.

A completare la festa non mancheranno la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti, il Trenino Lillipuziano in piazza San Pietro e il tradizionale trenino natalizio, attivo dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con fermate strategiche in tutte le aree principali dell’evento. Inoltre, Il 7 e l’8 dicembre dalle 10 alle 18 sarà possibile portare le proprie letterine alla posta degli elfi in piazzetta Comino 1.