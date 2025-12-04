Il Natale a Ormea inizia il 7 dicembre e finisce il 5 gennaio

Con l’iniziativa “Natale a Ormea 2025”, il territorio si prepara a vivere un ricco calendario di appuntamenti che, dal mese di dicembre all’inizio del nuovo anno, accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso fatto di atmosfere luminose, musica, tradizioni e momenti di autentica condivisione.

Un programma diffuso, pensato per tutte le fasce d’età, che valorizza il centro storico, le piazze e i luoghi simbolo del paese, trasformandoli in spazi di incontro e partecipazione. “Natale a Ormea 2025” rappresenta un’occasione per rafforzare il legame con la comunità, riscoprire il piacere dello stare insieme e promuovere la vitalità culturale e sociale del territorio attraverso eventi capaci di unire intrattenimento, solidarietà e identità locale.

Il calendario delle iniziative natalizie si apre il 7 dicembre con un laboratorio creativo di Natale, in programma presso le ex scuole di Via Bassi 31 alle ore 14.00, a cura dell’Associazione Ippo CreAttivo, nell’ambito del progetto Ri-Generazioni. Un appuntamento dedicato ai più giovani e alle famiglie, che, tra colori, luci e fantasia, intende riscaldare i cuori e rafforzare il senso di comunità attraverso la creatività condivisa.

L’8 dicembre il tradizionale Mercatino di Natale animerà Via Roma fin dal mattino, accompagnando cittadini e visitatori in un percorso fatto di suoni, profumi e suggestioni natalizie. Alle ore 17.00 si terrà la cerimonia di accensione dell’albero in Piazza della Libertà, con animazioni a cura della Corale La Stella Alpina di Ormea e della Scuola Primaria di Ormea. La presenza di Babbo Natale, di un elfo e la distribuzione di cioccolata calda offerta dalla Pro Loco di Ormea contribuiranno a creare un clima di festa e condivisione per grandi e piccoli.

Il 18 dicembre, alle ore 15.00, presso il Nuovo Cinema di Ormea, i bambini della Scuola Primaria di Ormea presenteranno racconti e illustrazioni da loro realizzati, offrendo al pubblico uno spaccato autentico di creatività, sensibilità ed espressione della comunità scolastica.

Dal 19 al 21 dicembre sarà visitabile, presso la Sala Colombo, la Mostra Mercato dell’Artigianato, vetrina delle produzioni artistiche e manuali del territorio. Nella giornata del 19 dicembre, dalle 15.30 alle 16.30, è inoltre previsto un laboratorio creativo di Natale a cura dell’Associazione Ippo CreAttivo.

Il 20 dicembre le vie del centro saranno animate da una performance itinerante della Nuova Corale Stella Alpina lungo Via Roma, accompagnata dai Babbi Natale musicisti del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro a partire dalle ore 15.00, in un intreccio di suoni e atmosfere natalizie. Per i più piccoli, a partire dalle 14.30, aprirà in Piazza San Martino il Luna Park degli Elfi, organizzato dalla Pro Loco di Ormea.

Il 21 dicembre, dalle 15.30 alle 16.30, nella Piazzetta del Comune, si terrà l’animazione per bambini con Babbo Natale, a cura dell’Associazione Ippo CreAttivo. In serata, alle ore 21.00, la Corale La Stella Alpina proporrà il tradizionale Concerto di Natale presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino.

Il 24 dicembre la comunità si ritroverà per la Santa Messa di Natale, alle ore 22.00, nella Chiesa di San Martino, momento di raccoglimento e partecipazione collettiva; al termine della celebrazione seguirà un momento conviviale con cioccolata calda e vin brulè per tutti

Il 25 dicembre, alle ore 21.00, la Sala Società Operaia ospiterà il Ballo di Natale, a cura della Pro Loco di Ormea, appuntamento musicale e conviviale aperto a tutta la cittadinanza.

Il 26 dicembre è prevista la tradizionale ciaspolata, organizzata dal CAI – Sezione di Ormea; l’evento potrà subire variazioni in caso di assenza di neve.

Il 27 dicembre, alle ore 21.00, presso la Sala Società Operaia, si svolgerà il Concerto di Natale a cura del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro.

Il 28 dicembre propone una doppia iniziativa: l’escursione “Natura e Arte”, a cura della Guida Escursionistica Marina Caramellino, e, alle ore 15.30, il Concerto degli Auguri presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino, a cura del corso Voci del Centa di UNITRE. In serata, alle 20.30, si terrà la grande tombolata nella Sala Società Operaia, organizzata dall’Associazione Ulmeta ODV, con finalità benefica a sostegno del progetto Parkinson dell’Ospedale di Ceva.

Il 30 dicembre si chiuderà il programma concertistico con l’evento “La Stella Alpina, un anno dopo”, previsto alle ore 21.00 presso il Nuovo Cinema di Ormea.

Infine, il 5 gennaio, la Sala Società Operaia ospiterà la Festa della Befana, dalle 20.00 alle 21.00, a cura della Pro Loco di Ormea, per salutare le festività in un’atmosfera di festa, luci, musica e partecipazione.

Le iniziative che si svolgono a Ormea sono rese possibili grazie all’impegno delle associazioni presenti sul territorio, autentico motore della vita culturale e sociale della comunità, con il supporto della Fondazione CRC.