Lunedì 8 dicembre presso APM a Saluzzo il Concerto del Duo vincitore del Concorso Suoni d’Arpa 2025  

Lunedì 8 dicembre alle ore 21 presso la Sala Verdi della Scuola APM si esibiranno l’arpista Belkova Olha e la flautista Baidak Marharyta.

Il giovane Duo ha vinto al Concorso Internazionale Suoni d’Arpa tenutosi a Saluzzo nel mese di agosto 2025.

Nata in Ucraina nel 2006, Belkova Olha oggi risiede a Vienna dove frequenta l’Università di Musica e Arti Performative. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione e di musicoterapia, effettuando interventi di musicoterapia individuali in ospedali e lavorando con soldati feriti, pazienti con disturbo da stress post-traumatico e bambini.

Ha partecipato a numerosi concorsi e si è esibita in molti concerti di beneficenza a favore dei giovani colpiti dalla guerra.

Baidak Marharyta è nata in Ucraina nel 2000 e risiede a Vienna dove insegna flauto traverso in alcune Scuola di Musica viennesi.

È stata primo flauto dell’Orchestra Filarmonica di Simferopol (Crimea), si è esibita con l’Orchestra Filarmonica Accademica di Vienna e collabora con altre realtà sinfoniche orchestrali.

Ha partecipato a numerosi festival e Concorsi strumentali.

Al Concorso Suoni D’Arpa il Duo si è aggiudicato il 1° Premio “Premio Città di Saluzzo”. Oltre a un compenso economico, il premio prevede appunto un concerto offerto dal Comune di Saluzzo.

Sul palco della Sala Verdi il Duo eseguirà un programma composto da musiche di Nino Rota, Camille Saint-Saëns, Luis Spohr, Alexandr Spendiarov, Alina Bzezinska, Nicolai von Wilm, Felix Godefroid.

L’evento è libero su prenotazione da effettuare sul sito www.consonanteapm.it o telefonando al numero 0175 47031.



